La capital espera una nueva visita de empresarios asiáticos para noviembre
El alcalde de Jaén, Julio Millán, hace un balance «muy positivo» de su expedición en China en la que ha mantenido reuniones con varias firmas y universidades
Manuela Millán
Martes, 28 de octubre 2025, 21:11
Balance muy positivo. El alcalde de Jaén, Julio Millán, hace una valoración «muy satisfactoria» de su viaje a China, en el que se ha reunido ... con varias empresas -una de ellas, de baterías, estudia implantarse en la ciudad-, así como con varias universidades. «Nos ha permitido dar respuesta a la visita que recibimos el pasado mes de junio, así como contactar con la empresa Tianneng para crear conexiones con firmas de Jaén para su posible implantación en la ciudad. Me consta que ya hay reuniones», ha resumido.
Del mismo modo, Millán añade que «también han creado contactos con otras empresas que han mostrado su interés, por lo que incluso se plantea la visita de alguna de ellas para el mes de noviembre».
«Del mismo modo, se han creado redes con varios centros formativos y universitarios para intentar sembrar sinergias con la Universidad de Jaén». «Así se lo he trasladado al rector por lo que esperamos que en próximas fechas podamos crear estas redes», dice.
«Visitamos también otra universidad centrada en la mejora del patrimonio y nos han traslado mejoras posibles para nuestra ciudad. Del mismo modo, en el ámbito de jóvenes, cultura o gastronomía hemos visto nuevas oportunidades y el siguiente paso sería crear un tejido entre los empresarios nuestros y los de China», añade.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión