Reunión entre la representación jienense y la china. IDEAL
Empresa

La capital espera una nueva visita de empresarios asiáticos para noviembre

El alcalde de Jaén, Julio Millán, hace un balance «muy positivo» de su expedición en China en la que ha mantenido reuniones con varias firmas y universidades

Manuela Millán

Martes, 28 de octubre 2025, 21:11

Comenta

Balance muy positivo. El alcalde de Jaén, Julio Millán, hace una valoración «muy satisfactoria» de su viaje a China, en el que se ha reunido ... con varias empresas -una de ellas, de baterías, estudia implantarse en la ciudad-, así como con varias universidades. «Nos ha permitido dar respuesta a la visita que recibimos el pasado mes de junio, así como contactar con la empresa Tianneng para crear conexiones con firmas de Jaén para su posible implantación en la ciudad. Me consta que ya hay reuniones», ha resumido.

