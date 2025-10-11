La capital tendrá su Barrio de las Letras el próximo año en el casco histórico

La reivindicada, por unos y otros, Ciudad Literaria, será una realidad el próximo año. Eslava Galán, Muñoz Molina, Emilio Lara, Josefa Sevillano o el gran ... Miguel Hernández se han dejado llevar por el embrujo jienense y han dejado su impronta en la capital y, aunque el legado de algunos de ellos forma parte del atractivo de Jaén, el Ayuntamiento reunirá ahora bajo el proyecto Barrio de las Letras, a los grandes literatos que forman parte de la historia del Santo Reino. Un proyecto que, según confirma la concejala de Cultura, María Espejo, será una realidad el próximo año 2026.

«El proyecto ya está preparado tras terminar el diseño de los libros, que los hemos creado nuevos con la colaboración de un diseñador para que sean únicos tras un primer borrador que contemplaba un boceto que hemos descartado», explica.

¿En qué consiste?

El Barrio de las Letras contempla una serie de bancos-libros con portadas de obras y que incluyen estructuras en la que se podrá leer la historia de los diferentes literatos que tienen relación con la ciudad. Se van a repartir por el casco antiguo.

«Hemos hecho un estudio y ya tenemos escogidas las ubicaciones que se limitarán al casco histórico, ya que nos parece lo más lógico», resume Espejo. Además, la concejala de Cultura confirma que «cuentan con colaboración privada para impulsar esta iniciativa que supondrá un gasto reducido para el Ayuntamiento». Espejo espera que se desarrolle a lo largo de 2026, una vez que termine la celebración del aniversario de los 1.200 años de la capitalidad jienense. «Va a formar parte de un programa más amplio que impulsaremos desde Cultura bajo el nombre Identidad Jienense y que promoverá el sentimiento jaenero», explica.

Choque por la idea

El último debate sobre el Barrio de las Letras, también presentado como Ciudad Literaria, tuvo lugar en el último pleno, en el que el PP presentó una moción denominada 'Para la consolidación e impulso del proyecto Jaén Ciudad Literaria'. En el debate, el actual portavoz y exalcalde, Agustín González, reivindicó el proyecto «con sello 'popular'».

El portavoz 'popular' presentó este proyecto, que incluía otros espacios como el Bulevar y que formaba parte del pacto entre PP y JM+, el 26 de diciembre de 2025, cuando la moción de censura ya había sido firmada por PSOE y JM+, por lo que se informó ya sin margen de actuación. Así, lamentó que en estos nueve meses «no se hayan dado paso al frente».

El choque vino, en el pleno, cuando la concejala de Cultura (JM+), María Espejo, le trasladó que «el proyecto encara su última fase» y que «será una realidad». Además, le pidió que «no se adjudique iniciativas que no son suyas». «El proyecto nace de Cultura, dirigida por Jaén Merece Más, pero es más, ya se planteó en 2020 cuando Jaén Merece Más era una plataforma y se presentó como un borrador a la Junta de Andalucía», señaló.