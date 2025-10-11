Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de los Baños del Naranjo, en el casco histórico, donde se impulsará el proyecto. IDEAL
Cultura

La capital tendrá su Barrio de las Letras el próximo año en el casco histórico

El proyecto, que ha enfrentado a PP y JM+, consiste en varios bancos-libros a lo largo de esta zona en homenaje a los literatos relacionados con la ciudad

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:20

La reivindicada, por unos y otros, Ciudad Literaria, será una realidad el próximo año. Eslava Galán, Muñoz Molina, Emilio Lara, Josefa Sevillano o el gran ... Miguel Hernández se han dejado llevar por el embrujo jienense y han dejado su impronta en la capital y, aunque el legado de algunos de ellos forma parte del atractivo de Jaén, el Ayuntamiento reunirá ahora bajo el proyecto Barrio de las Letras, a los grandes literatos que forman parte de la historia del Santo Reino. Un proyecto que, según confirma la concejala de Cultura, María Espejo, será una realidad el próximo año 2026.

