La capital actualizará su presupuesto, con 202 millones, siete años después

Martes, 25 de noviembre. Este será el día en el que el concejal socialista del Área Económica, Francisco Lechuga, intente relevar al 'popular' Manuel Bonilla, ... el último edil que consiguió aprobar unos presupuestos, polémicos eso sí, para una capital que ostenta el dudoso honor de ser una de las más endeudadas de España.

Tras un primer intento en marzo, finalmente el equipo de Gobierno llevará al pleno del día 25 los presupuestos para el próximo año y que, a tenor de las «satisfacción» de Jaén Merece Más, serán una realidad si Hacienda da el visto bueno, de lo que «están seguros». Las cuentas eran uno de los acuerdos de la moción de censura de PSOE y JM+.

Cuenta con 202,9 millones en ingresos y 199,7 en gastos consolidados e incluye, además del propio Ayuntamiento, al resto de organismos autónomos como Imefe o Asuntos Sociales. Como novedad, las Escuelas Taller desaparecen, decisión que «se tomó hace años, pero que no se había llevado a la práctica».

Mientras, la deuda se «estabiliza», aunque sigue en 575 millones, pero con una importante bajada en el periodo medio de pago a proveedores, 183 días, que llegó a estar en mil. Por el momento, ya han presentado un primer avance a los grupos de la oposición y esta misma tarde se hará en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Mañana tocará el CES local.

Proyectos

¿Y qué contemplan estas nuevas cuentas? Los detalles los han dado en rueda de prensa el alcalde, Julio Millán; la primera teniente de alcalde, María Espejo; y el propio concejal del Área Económica. Una de las mayores apuestas será el deporte, con la previsión de crear un nuevo pabellón (4,5 millones) y de invertir en mejoras de las instalaciones ya existentes, con más de 1,5 millones.

El centro de la ciudad será otro de los objetivos, con la reforma de la plaza de la Constitución (más de un millón); avances en la peatonalización del centro histórico (casi dos), o toldos también para el centro (más de 396.000 euros).

En movilidad, se esperan mejoras para el transporte público de autobús, y especialmente destaca la partida necesaria y que asumió en convenio el Ayuntamiento para la explotación del tranvía. «Hemos planteado una partida para un año, aunque no se gastará entera porque el tranvía no será una realidad en enero», ha recordado Millán.

Otra de las apuestas del alcalde y su equipo es el cambio de las instalaciones del Ayuntamiento, para lo que tienen «casi» cerrado el acuerdo con Correos, que se traducirá en un arrendamiento del edificio de Los Jardinillos, donde irán gran parte de las áreas que están repartidas por la ciudad. Están contemplados casi dos millones. En esta partida se encuentra otra deuda histórica, la cesión de los terrenos que el Ayuntamiento debe a la Universidad de Jaén y en los que se trabaja desde hace meses. Hay previstos unos 1,5 millones.

Otra cuestión pendiente y que necesita una importante mejora es el servicio de limpieza y que, según Lechuga, «tenía una partida mínima en el presupuesto de 2017». A estos proyectos se le unen las mejoras en los centros educativos; un plan concreto para las calles o reparación y conservación.

Y, ¿de dónde sale el dinero?

Un Ayuntamiento con unas arcas tan mermadas, necesita hilar muy fino para conseguir una financiación que por sí mismo no tendría. Millán y Lechuga han especificado que, a los catorce millones que vendrán a cargo de los Fondos Edil (con destino a plaza de la Constitución o Correos); se les une un detalle importante, la enajenación de terrenos, es decir, la cesión de Ifeja o el Olivo Arena. A cambio, recibirán un canon que cifran en más de siete millones.

También esperan ingresar más de cuatro millones en el canon por obras hidráulicas y otros 2,17 millones por los acuerdos con administraciones como Diputación o Junta.

Calendario

Una vez que las cuentas pasen por el pleno municipal del próximo 25 de noviembre, el presupuesto tendrá un periodo de exposición pública en el que se podrán presentar alegaciones.

Tras ser incorporadas, se procederá a la aprobación definitiva (también es necesario el visto bueno de Hacienda) para su aplicación definitiva a partir de enero del próximo año.