Presentación en el Ayuntamiento de Jaén. Ideal

La capital acogerá este fin de semana un encuentro nacional de microcoches-biscuter

La calle Bernabé Soriano tendrá a exposición de unos veinte vehículos desde las doce del mediodía del sábado

E: L.

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:08

El I Encuentro nacional de Microcoches-Biscuter Jaén tendrá lugar en la capital los días 5 y 6 de septiembre, este fin de semana. Así lo han anunciado la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, junto con el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala y el representante del Club Bages, Sebastián Gómez. Los participantes posteriormente viajarán a distintas localidades de la provincia hasta el próximo 12 de septiembre.

María Espejo ha destacado que se trata de una oportunidad turística para Jaén «y nos sentimos encantados de acogerlo». Así, ha explicado que este club sin ánimo de lucro cuenta con más de 20 años de experiencia y cerca de 4.000 socios de toda España, lo que lo convierte en el club automovilístico con más socios de España y del sur de Europa. «Este año, a propuesta de los socios, han elegido Jaén y vendrán una veintena de vehículos procedentes de toda España, incluso hasta un señor de 89 años que viene de Palma de Mallorca y cruzará a la Península en barco con su biscuter» ha concretado la edil.

En cuanto a las actividades programadas para este encuentro, la concejala ha destacado que el próximo día 6 de septiembre habrá una exposición de todos ellos en Bernabé Soriano a partir de las 12 del mediodía. Por la tarde, a las 17 horas estarán en el Castillo de Santa Catalina donde realizarán una parada.

Durante su estancia, los 35 socios que vendrán a Jaén tendrán la oportunidad de conocer la gastronomía con una visita por las tascas y restaurantes, además de conocer de primera mano la judería, los Baños Árabes y la Catedral de Jaén.

Por su parte, el delegado territorial de Turismo y Cultura, José Ayala, ha felicitado a la concejala de Cultura por darle difusión a la ciudad por toda España a través de este evento y ha agradecido a Sebastián Gómez «por elegir nuestra provincia de Jaén para este encuentro». «Jaén creció en turismo según datos del pasado mes de julio y este evento contribuirá y ayudará a fortalecer este sector» ha matizado.

Por último, Sebastián Gómez, organizador de este encuentro, ha mostrado su agradecimiento al Patronato municipal de Cultura y Turismo y al resto de ayuntamientos de la provincia que han colaborado para que estos vehículos puedan ser vistos por los jienenses. «Los participantes procedentes de toda España se van a llevar una grata experiencia de Jaén, tanto cultural, turística y gastronómica y daremos a los jienenses de toda la provincia la posibilidad de ver varios microcoches de diferente fabricación, como los biscuter» ha resaltado.

