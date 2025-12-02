Los Cañones comienzan a tener las primeras pasarelas peatonales

Un poco más cerca de que Los Cañones sean una realidad. El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado las obras de la segunda fase de Los ... Cañones, con una inversión de 1,5 millones para la instalación del tramo de pasarelas en el recorrido paisajístico y turístico del río y la adecuación del espacio de estacionamiento para visitas.

Los trabajos ya se están realizando en el tramo final de la primera fase, en el paso de pescadores, como continuación a esta intervención que su gobierno sacó adelante en el anterior mandato y que discurre desde El Portazgo aguas arriba. Ahora, esta segunda fase, muy «vistosa», se llevará a cabo en los próximos cuatro meses y junto a los trabajos en el río se procederá a la adecuación de un aparcamiento en El Portazgo cuyas obras comenzarán el próximo enero y permitirá disponer de 150 plazas para aparcar.

«Esta segunda fase es de un trabajo respetuoso con el entorno para poder recorrer este espacio y disfrutar de nuestro paraje más singular y querido», señala el alcalde, Julio Millán, que añade: «Cumplimos con nuestra hoja de ruta y seguimos avanzando en este proyecto que es muy demandado y muy emblemático para nuestra ciudad».

Por su parte, el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, explica que las obras que ejecuta la empresa Geocaminos S.L. se realizan sobre el dominio público hidráulico, con «escrupuloso respeto» al entorno y se está procediendo en estos momentos al desbroce previo a la instalación de las primeras pasarelas peatonales. «Es la parte que más va a gustar del recorrido con estas pasarelas en la pared del río y caminos a lo largo de casi medio kilómetro», asegura.