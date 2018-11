La candidata tenaz Maribel Lozano, candidata número 1 del PP por Jaén. / IDEAL Perfil de Maribel Lozano, cabeza de lista del Partido Popular | Curtida en la política local tras ser alcaldesa de Torredonjimeno, formaba parte de la ejecutiva de Moreno y su designación agradó al 'casadismo' JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Lunes, 26 noviembre 2018, 00:27

AÚN hay quien considera una sorpresa la designación de Maribel Lozano (Torredonjimeno, 1972) como cabeza de lista del PP para las autonómicas del 2D. En realidad siempre estuvo ahí, tenaz y luchadora, como aprendió de sus padres. 'Brave', se tatuó en un antebrazo hace años, a la muerte de su madre. «Por su coraje», explica. Así que cuando llegó el momento de designar a la número 1, allí estaba ella. Tal vez no bajo la luz directa de los focos, pero con tantos kilómetros hechos como para reventar su coche, que no le aguantó el ritmo de actos políticos por Jaén y Andalucía. Bien colocada cerca de los centros de poder regional. Lozano llevaba meses en encuentros del partido y reuniones sectoriales en los que se preparaba en la sombra la campaña electoral. Cerca del líder regional, Juanma Moreno, en la ejecutiva autonómica del PP. Aunque el primero en bendecir públicamente su nombramiento fue Javier Márquez, máximo representante del 'casadismo' en la provincia.

De su madre se queda con el coraje, pero si se metió en política es por su padre. Un hombre que tuvo una infancia difícil, de trabajo y privaciones, de las que nacieron conciencia social y compromiso. Ya casado se instaló en Alcalá de Henares, donde trabajaba en una fábrica de electrodomésticos y en un bar. «Siempre trabajando y siempre muy reivindicativo, estuvo en un sindicato en la fábrica». Fueron llegando los niños. Maribel era la mayor de tres. Las conversaciones en casa sobre asuntos políticos siempre han sido frecuentes.

La familia viajaba religiosamente desde Alcalá de Henares a su Torredonjimeno natal en Navidad, para la romería, en las fiestas ... Así que cuando el padre accedió a una baja incentivada de la fábrica, dejaron Alcalá y regresaron a su pueblo. Maribel tenía diez u once años. Sus padres abrieron el Restaurante Vistalegre, y luego la cafetería de la estación de autobuses. «Volver a Torredonjimeno fue un cambio importante en nuestras vidas. Mis padres trabajaban todo el día, yo tuve que asumir responsabilidades con mis hermanos».

Maribel no arrancó la adolescencia como una estudiante brillante. Al llegar a BUP le quedaron tres en el primer trimestre, y más aún en el segundo. «Mis padres hablaron conmigo. Me pusieron las pilas». Nunca más suspendió una asignatura. Y echaba una mano en el bar cuando era menester. «Recuerdo un verano que mi padre puso un kiosco de helados junto a la terraza del bar, y me pasaba las noches vendiendo polos».

Tuvo que elegir carrera y optó por Derecho. «Sabía que quería vivir mi etapa universitaria fuera de casa. En esos años Derecho no estaba en Jaén completo, así que salí fuera con el pensamiento de que no iba a volver». Eligió la Universidad de San Pablo CEU. Y no solo por motivos académicos.

El motivo se llamaba Javi. Llevaban saliendo desde los 14 años. Valenciano, pero de padres torisianos, volvía al pueblo en veranos y fiestas de guardar. Y allí estaba Maribel. «Toda la vida con él», dice ahora la candidata con una sonrisa. Se casaron en 1999. La boda la celebraron en la plaza de toros de Martos. Javier trabaja actualmente en el Mercadona de Torredonjimeno.

Maribel Lozano, por su parte, se puso a trabajar nada más acabar la carrera. En lo suyo. De abogada. A través de su hermano, que jugaba al fútbol, la familia conocía a un abogado de Jaén con despacho profesional de solera. Entró de pasante. Con Miguel Ángel García Anguita. «Fue por el año 95 y él ya era concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén. Con él se pateó juzgados. Pero también se inoculó del 'gusanillo' de la política. Y acabó entrando.

«En mi casa se lo tomaron bien. Sorprendió en Torredonjimeno. Le decían a mi padre que cómo él, siendo de izquierdas, tenía una hija del PP. Pero en la familia fue algo absolutamente normal», explica.

La familia

La familia. Es una referencia constante. Viven todos en Torredonjimeno, en el barrio del Olivo. Es uno de los rasgos de manual de los cáncer. Se ríe al hablar del horóscopo, pero admite que sí hay cosas como la influencia de la luna que percibe. No es excesivamente maniática, pero si le va bien con algo -un bolígrafo, una prenda de vestir ... - lo mantiene como talismán. Lee desde siempre, sobre todo novelas de intriga y misterio. Ahora ataca cuando puede 'Caballo de Troya', de J.J. Benítez, que tenía pendiente desde la juventud. En el cine y la tele tiene también ese mismo gusto.

En su primera incursión electoral, hace tres lustros largos, fue de número 11. En 2007, en las municipales de Torredonjimeno, era ya la tercera de la lista. «Sacamos dos», recuerda. Fueron años muy duros en la política local torisiana. El 'chequismo' y el 'postchequismo'. «Se traspasaron todos los límites, se llevó todo al terreno personal», recuerda.