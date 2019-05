El cancerbero de la hacienda autonómica

La vida de Juan Bravo le ha llevado a muchas ciudades. Cuando le preguntan de dónde es, dice que de España. «Español por encima de todo - enfatiza - , pero es verdad que tengo un vínculo muy especial con Jaén, porque mi mujer es de aquí y me casé aquí, en San Ildefonso, donde se habían casado mis padres; además mis tres hijos han nacido aquí, yo conseguí aquí jugar profesionalmente y aquí preparé las tres oposiciones que aprobé. Jaén es algo muy especial».

Y resume su biografía: «Nací en Mallorca en 1974, a los tres años mi padre fue destinado a Valencia y hasta los 23 años estuve viviendo allí. Yo ya tenía vínculos con Jaén porque mi abuelo fue comisario de Policía y se jubiló aquí y mi tío ha sido durante muchos años relaciones públicas de El Alcázar, Heineken ahora, José María Baena, por lo que venía con frecuencia. En 1997, jugando al fútbol sala, me surgió la oportunidad de irme a Jaén o a Barcelona y evidentemente me vine a Jaén, porque tenía familia, porque el plan de estudios de la Universidad era mejor (en la UJA terminó Derecho), porque la conocía y porque me atraía más el proyecto deportivo. Hablé entonces con 'Juanele' (Juan Aguilera), que era el presidente (del Jaén Paraíso Interior), y me encantó. Y cuando aprobé las oposiciones mi primer destino fue Valencia, estuve un tiempo, luego me llamaron del Granada 74 para jugar en división de plata. Después volví a la provincia para trabajar en Linares, aprobé las oposiciones de técnico y me tuve que ir seis meses a Madrid. Luego aprobé la de inspección y me fui un año, estuve en Córdoba y hace siete años nos surgió la posibilidad de irnos a Ceuta y allí nos fuimos».

No tienen casa fija porque aún no saben dónde van a vivir de manera estable y dice que la vida le ha enseñado los caprichos del destino. De hecho, nunca pensó ser funcionario ni entrar en política. En Jaén es más conocido como 'Juanele', de su etapa deportiva.

- ¿Por qué portero?

- El brasileño Zego - el legendario Antonio José Azevedo, conocido como 'El entrenador del pueblo' -, que estuvo aquí mucho tiempo, decía que en Rusia a los niños cuando son pequeños les tiran un balón y si se agachan a cogerlo, es que son porteros. Yo creo que el portero es una figura especial, desde atrás tiene un sufrimiento añadido porque estas solo. Si un jugador falla, siempre hay un portero que lo puede arreglar, pero si el portero falla, ya no hay nadie que lo arregle. Y luego tiene una capacidad de dirección. El equipo suele confiar mucho en el portero, transmite seguridad y ayuda a los compañeros en defensa, en ataque, en organización.

El deporte, lo que más me ha enseñado es a trabajar en equipo, y esa visión desde atrás, trabajando con los compañeros, ese orden, esa disciplina, esa táctica, creo que lo he trasladado al ámbito profesional y que aporta mucho.

- En política, los demás consejeros 'meten goles' pero antes miran al de Hacienda a ver si tienen respaldo económico para ello.

- Sí, es parecido. Es difícil que un portero destaque porque lo ha hecho muy bien, generalmente destaca por los fallos. En Hacienda es un poco así, tener que decir que no a determinadas cuestiones... Los consejeros actuales tienen unas ganas brutales de hacer cosas, pero tenemos una limitación presupuestaria y luego hay que pagarlo. Nosotros no podemos hacer como los gobiernos anteriores. Un dato solo: las escuelas de Educación Infantil (de 0 a 3 años) firmaron un convenio con el que se les iba a subir el IPC, pero durante diez años no se les ha subido. El consejero ha dicho de compensar poco a poco esa diferencia, pero la subida no la van a soportar los padres, como ha dicho el PSOE, sino que la asume la Junta. No les pagaron, critican que lo hagamos y encima mienten descaradamente.