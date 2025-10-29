Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un tren. IDEAL

Cancelado un tren con salida de Jaén en dirección a Cádiz

Se suma a las numerosas incidencias que se están produciendo por toda Andalucía por el clima

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:36

Nueva incidencia ferroviaria en Jaén. El tren que debía partir de la capital a las 18:18 ha sido cancelado. Según viajeros que ya tenían ... adquirido el billete, se ha suprimido el viaje y no se les ha dado alternativa de autobuses para cumplir el servicio.

