Cancelado un tren con salida de Jaén en dirección a Cádiz

Nueva incidencia ferroviaria en Jaén. El tren que debía partir de la capital a las 18:18 ha sido cancelado. Según viajeros que ya tenían ... adquirido el billete, se ha suprimido el viaje y no se les ha dado alternativa de autobuses para cumplir el servicio.

Esta incendia se suma a las producidas por el mal tiempo. De hecho, La empresa ferroviaria Renfe ha habilitado este miércoles cambios y devoluciones de billetes sin coste, para todos los trenes de Media Distancia de Andalucía que se han visto afectados por las incidencias registradas tras las abundantes precipitaciones, especialmente en las conexiones Sevilla-Huelva y Sevilla-Cádiz.

Por un lado, la entidad ferroviaria ha indicado que se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla y Cádiz por una incidencia en la infraestructura entre Dos Hermanas y El Puerto Santa María. De este modo, se han visto afectadas las líneas C1 de Cádiz y Sevilla y los trenes de Media Distancia y Larga Distancia que circulan en este trayecto.

Entre esos trenes afectados, el Alvia Cádiz-Madrid de las 13,30 hasta las 18,03 horas, con subida en Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Puertollano ha sido reubicado en otras circulaciones. Asimismo, Renfe ha gestionado medios alternativos por carretera entre El Puerto y Sevilla para garantizar viaje a destino.

Renfe ha activado cambios de fecha y devoluciones de manera gratuita y está informando a todos los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales. Asimismo, se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla y Huelva por una falta de tensión en catenaria en San Juan del Puerto (Huelva).