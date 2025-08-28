La Cañada de las Hazadillas «vuelve a no tener campamentos»

Manuela Millán Jueves, 28 de agosto 2025, 19:15 Comenta Compartir

Críticas por la gestión del equipo de Gobierno (PSOE-JM+) en la Cañada de las Hazaillas. El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha denunciado que el verano de 2025 «se ha cerrado» sin que el equipo de Gobierno de PSOE y Jaén Merece Más «haya ejecutado ningún plan de asfaltado, acerado, señalización vial, inversiones ni actuaciones para mejorar la ciudad». «Una parálisis que también se extiende al ámbito medioambiental, con el abandono del Aula de la Naturaleza en la Cañada de las Hazadillas», denuncian.

Desde el PP recuerdan que durante los años 2018 y 2019, bajo un gobierno del PP, más de 300 niños y niñas de entre 5 y 17 años disfrutaron de campamentos de verano en este enclave natural, «una experiencia de convivencia y educación ambiental que se convirtió en un referente en Jaén». «Sin embargo, con la llegada del PSOE y Julio Millán al Gobierno municipal estas actividades se suspendieron, privando a la ciudad, y sobre todo, a las familias, de una oferta educativa y de ocio de primer nivel», lamentan.

El concejal Antonio Losa señala que durante el mandato de Agustín González se destinó «medio millón para la puesta en valor del complejo con el objetivo de que este verano las instalaciones pudieran volver a estar al servicio de la infancia». «La realidad es que nos encontramos a finales de agosto con un candado en la puerta y sin actividad, otro ejemplo más de la inacción y el desinterés del Gobierno local», subraya Losa.

Abandono JM+

Por otro lado, Losa recalca que «este abandono evidencia la descoordinación y la falta de interés de Jaén Merece Más». «El Aula de la Naturaleza depende directamente del Centro Especial de Empleo, bajo la gestión de Jaén Merece Más, y no están haciendo absolutamente nada. Este es un claro ejemplo de que los socios de gobierno no se coordinan y, al final, lo paga la ciudad de Jaén», denuncia.

Por último, el edil insta al Gobierno local a trabajar para que el verano de 2026 «la Cañada de las Hazadillas vuelva a ser un espacio vivo, un símbolo de la ciudad abierto a la educación ambiental y al disfrute de las familias jienenses». En este sentido, ha planteado que se estudien tanto fórmulas de gestión con recursos propios como alternativas de colaboración público-privada que «garanticen el buen funcionamiento de unas instalaciones que no pueden seguir cerradas».

El área recreativa de la Cañada de las Hazadillas fue recuperada con fuentes, bancos, mesas, pasarelas y demás mobiliario del en 2023 (con Julio Millán de alcalde). Así, el pasado mes de agosto de 2024, El Gobierno local del PP acusa al PSOE de dejar sin concluir el aula de la naturaleza.