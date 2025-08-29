La Cañada de las Hazadillas tendrá un proyecto educativo

Manuela Millán Viernes, 29 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

La Cañada de las Hazadillas sigue generando polémica entre el equipo de Gobierno (PSOE-JM+) y la oposición. El Centro Especial de Empleo Municipal Jardines y Naturaleza está trabajando en un plan de actuación para poner en marcha un nuevo modelo de uso en el Aula de la Naturaleza de la Cañada de las Hazadillas. Según trasladan en un nota, el objetivo es «convertir este enclave en un espacio de referencia para la educación ambiental, la investigación y el disfrute responsable del entorno natural de este paraje».

En este sentido, añaden que el proyecto contempla actividades de educación ambiental y visitas guiadas para asociaciones, colectivos y centros educativos. Asimismo, se está estudiando la colaboración con la Universidad de Jaén para dar uso al laboratorio del Aula como espacio de formación e investigación. Este nuevo modelo no contempla pernoctaciones ni uso de cocina-comedor, pero sí garantiza «un aprovechamiento real del enclave, con actividades que refuercen la conexión con la naturaleza».

Así lo reafirma el concejal del Centro Especial de Empleo, Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, que subraya «el trabajo de mantenimiento que se viene desarrollando en este espacio, destacando las labores de limpieza y desbroce que se han realizado durante los meses de junio y julio, así como la revisión técnica completa de las instalaciones y la realización de un informe de la situación actual del enclave». «Un informe que refleja deficiencias significativas que hacen inviable la reapertura del complejo con su función original como campamento de verano, entre ellas: necesidad de rehabilitación integral del pabellón central, dormitorios y caseta de guardia, revisión y reposición de mobiliario y material, reparación del sistema fotovoltaico y de cloración del agua, así como mejoras de accesibilidad y seguridad».

Críticas al PP

«Ante la falta de presupuesto por parte del Centro Especial de Empleo hemos propuesto y así lo llevamos al consejo de este organismo, en el que está presente el partido popular, este proyecto», explica Cano. Es por ello que el edil «no entiende las críticas sobre la no puesta en marcha del campamento de los 'populares'».

Por último, el equipo de Gobierno recuerda al concejal de la oposición Antonio Losa que el PP «llevó estas instalaciones al deterioro absoluto durante sus 8 años de gobierno hasta el punto de que en el verano de 2019 hubo que desalojar a los pequeños alojados allí por el preocupante estado del centro».

El PP lo califica como un proyecto «sin fechas, ni presupuesto» Desde el PP consideran que el anuncio para la Cañada de las Hazadillas es «un proyecto descafeinado y sin compromiso». El concejal Antonio Losa lamenta que «han esperado a que terminara el verano para improvisar un anuncio que no tiene ni plazos, ni presupuesto, ni garantías». «Si no saben, no quieren o no llegan, que lo digan claro, porque el Partido Popular está en condiciones de trabajar y de poner en marcha un proyecto serio para el Aula de la Naturaleza», recalca. Del mismo modo, insiste en que «este espacio estuvo funcionando como campamento hace apenas unos años, por lo que si ahora hay deficiencias, lo que corresponde es asumir la responsabilidad de rehabilitarlo, no maquillar la situación con una política de parcheo».