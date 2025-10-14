El campus principal del Cetedex estaría operativo «en un año» Ayuntamiento, Diputación y Gobierno valoran el avance de las obras de este «proyecto estratégico» para la provincia

A. Cubillo Jaén Martes, 14 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

El proyecto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) se encuentra ya en su ecuador. La secretaria de Estado de Defensa del Gobierno de España, María Amparo Valcarce, ha comprobado el avance de las obras del campus principal en su visita este martes a los terrenos del polígono industrial Nuevo Jaén en los que se está construyendo junto al presidente de la Diputación, Paco Reyes, el alcalde de la capital, Julio Millán, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el director general del INTA, el teniente general Enrique Campo, entre otros.

Cabe recordar que este proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 222 millones por parte del Gobierno de España y el objetivo de generar hasta 2.600 empleos altamente cualificados en el ámbito de la I+D+i, perfilándose como un centro puntero en tecnologías duales, orientado a la investigación, ensayo y certificación en áreas como la lucha contra drones, los vehículos autónomos y conectados, y la inteligencia artificial.

Las tres administraciones (local, provincial y nacional) han valorado el avance de las obras. «Tenemos la intención de que en un año esté operativo, ya que estará terminado el campus principal y tendrá una plantilla de cien personas trabajando en los proyectos que ya están en marcha y que son proyectos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, a la lucha antidron y a los vehículos inteligentes», ha señalado María Amparo Valcarce, quien ha incidido en que se trata de un «proyecto estratégico» para el Gobierno de España.

Asimismo, la secretaria de Estado de Defensa ha remarcado el impacto del Cetedex en la provincia de Jaén a nivel económico –puesto que ya se han ejecutado un total de 104 millones de euros en este proyecto–, pero especialmente a nivel empresarial y tecnológico. «Son muy importantes los proyectos tecnológicos y el efecto tractor en la economía, gracias a la gran capacidad que tiene para atraer inversiones de la industria de defensa, que ya está haciendo que empresas se hayan ubicado en la provincia de Jaén al calor del Cetedex, como Sicnova, la Fábrica de Municiones de Granada o Escribano».

En esta línea se ha expresado el presidente de la Diputación, que ha agradecido al Ministerio de Defensa y al INTA el trabajo que están llevando a cabo para la puesta en marcha del Cetedex. Reyes ha traído a colación que la Administración provincial ha colaborado de forma «permanente» con este proyecto, como se puso de manifiesto con la cesión de las 640 hectáreas en las que se va a construir el campo de pruebas avanzado y en cuya adquisición también ha colaborado la Caja Rural de Jaén.

Ampliar Explicación de las obras. Ideal

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento también han celebrado la «buena marcha» de las obras: las obras de cimentación están terminadas y el INTA mantienen diciembre de 2026 como fecha tope, destacando el gran trabajo sobre el terreno que ha llevado a construir incluso un tanque de tormentas.

El alcalde, Julio Millán, ha recordado que este campus principal se construye en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en el polígono Nuevo Jaén. En concreto, 80.000 metros cuadrados entregados en su anterior etapa como regidor «en apenas un mes», lo que a su juicio demuestra el compromiso municipal con esta infraestructura.

«Donde otros solo veían una declaración de intenciones, en aquel momento decidimos apostar por lo que hoy ya podemos decir que es una realidad», ha dicho, no sin resaltar también «el trabajo municipal para atraer empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de competencias que necesita Defensa».

Nuevas plazas

El Ministerio de Defensa ha anunciado también 68 nuevas plazas de distintos niveles que saldrán publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales de año. Con ellas, sería un centenar al servicio del centro.

Para la primera teniente de alcalde y concejala de presidencia, María Espejo, «el Cetedex es un ejemplo de que la colaboración entre administraciones es fundamental para potenciar el desarrollo socioeconómico de Jaén.