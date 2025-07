Campaña de sensibilización contra el consumo de drogas al volante en Jaén

Jesús Jiménez Jaén Lunes, 14 de julio 2025, 19:21 Comenta Compartir

'No corras, no bebas, no cambies de ruedas'. Este es el nombre que resume la campaña nacional de tráfico en la que ha participado este lunes la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) Jaén. El objetivo de esta campaña de verano es concienciar a la población frente al consumo de alcohol y drogas al volante para prevenir siniestros viales.

En esta sensibilización, que ha tenido lugar en la báscula de pesaje de camiones de la A44, han participado Concha Cobo, vicepresidenta de la entidad, y Fernando Cañadas; ambos como voluntarios de la concienciación ante las personas retenidas por la Guardia Civil.

En este julio de 2025 es el consumo de alcohol y otras drogas al volante el tema vertebral de la concienciación que se persigue desde la DGT y Aspaym. Así, se prevendrá frente a la conducción con una tasa del 0% de estas sustancias en sangre.

En este caso concreto Cobo y Cañadas, se han acercado a los vehículos retenidos, trasladándoles el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes. Además, se les ha hecho entrega de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones.

Aspaym desarrolla desde el año 2007 la campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', con la implicación de sus personas voluntarias con lesión medular junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

La campaña ha evolucionado durante todos estos años, adaptando sus mensajes a los diversos factores de accidentalidad en coordinación con las campañas propias de la DGT en las que ASPAYM ha colaborado: distracciones al volante, vigilancia de las condiciones del vehículo, velocidad excesiva y, en esta ocasión, control sobre alcohol y drogas. El impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en las campañas de prevención de accidentes.