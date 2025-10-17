La campaña de la DGT en la capital se salda con 34 denuncias por el móvil

Manuela Millán Viernes, 17 de octubre 2025, 18:45 Comenta Compartir

Bajo control. La última campaña puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT), que se ha desarrollado del 6 al 12 de octubre centrada en las distracciones al volante, se ha saldado en la capital con 34 denuncias por el uso del teléfono móvil y cascos, según ha podido saber este periódico, lo que se traduce en 45 denunciados. Una cifra no demasiado elevada si se tiene en cuenta que en estos días se han controlado cerca de 240 coches por parte de la Policía Local de la ciudad.

Eso sí, desde la DGT se informa que el uso del teléfono móvil sigue siendo el primer factor y más habitual en los siniestros de tráfico. De hecho, en el año 2024 supuso el 30% de los siniestros mortales, 406 en toda España. En la anterior campaña, realizada del 7 al 13 de octubre de 2024, se sumaron 419 municipios de 41 provincias, y el móvil fue la principal causa de denuncia. En ella, el 48,2% de las denuncias fue por utilización del teléfono móvil al volante, un porcentaje 10 puntos por encima del de la campaña de 2023.

El próximo mes de diciembre se volverá a poner en marcha una nueva campaña, pero centrada en alcohol y drogas, otro de los grandes factores de riesgo.

El móvil, un peligro al volante

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial (European Road Safety Observatory ERSO) en su informe monográfico sobre distracciones al volante recoge los resultados sobre distracciones de diversos estudios recientes basados en observación directa de los conductores para alertar de los impactos detectados de las distracciones por dispositivos electrónicos.

La prevalencia del uso del teléfono móvil mientras se conduce un vehículo en las carreteras europeas, según el informe, es admitida por el 48% de los conductores mientras lo utilizan con dispositivos manos libres; un 29% de los conductores europeos admite usarlo sin utilizar funcionalidades manos libres, y un 24% de los conductores lo utiliza para leer mensajes de texto o comprobar redes sociales.