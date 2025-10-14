Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El enlace de cosecha está por debajo de las 300.000 toneladas. Ideal
Balance

La campaña se cierra con más aceite vendido que el producido

El enlace de cosecha queda por debajo de las 300.000 toneladas, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios

Ascensión Cubillo

Jaén

Martes, 14 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Se ha vendido más aceite que el que se ha producido. Este el resumen de la campaña de comercialización, que finalizó el pasado 30 de ... septiembre siguiendo la tónica dominante de todo el año: buenas salidas mensuales hasta dejar las bodegas prácticamente vacías. En el acumulado del año se han vendido 1.425.823,88 toneladas, mientras que la producción ha sido 1.419.127,66 toneladas, según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  2. 2 Historia y emoción en la celebración del 12 de Octubre en Andújar
  3. 3

    Peinado confirma que seguirá investigando a Begoña Gómez hasta su jubilación
  4. 4 Orlando Ortega anuncia su retirada: «El sufrimiento tiene un límite»
  5. 5 El músico apaleado en San Nicolás vuelve a cantar
  6. 6 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  7. 7 Fallece un senderista de 50 años al caerse mientras subía al pico Mágina
  8. 8 Fallece un senderista de 50 años al caerse mientras subía al pico Mágina
  9. 9

    El CIS dispara al PSOE y sitúa a Vox al borde del 'sorpasso' al PP
  10. 10

    Los jienenses exprimen las últimas horas del puente del Pilar en el ferial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La campaña se cierra con más aceite vendido que el producido

La campaña se cierra con más aceite vendido que el producido