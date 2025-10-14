La campaña se cierra con más aceite vendido que el producido

Se ha vendido más aceite que el que se ha producido. Este el resumen de la campaña de comercialización, que finalizó el pasado 30 de ... septiembre siguiendo la tónica dominante de todo el año: buenas salidas mensuales hasta dejar las bodegas prácticamente vacías. En el acumulado del año se han vendido 1.425.823,88 toneladas, mientras que la producción ha sido 1.419.127,66 toneladas, según los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

De ellos se desprende que en septiembre había unas existencias de 290.217,78 toneladas de aceite, de las cuales 138.077,86 se encontraban en manos de los productores; 149.196,65, de los envasadores; y 2.943,27, en el Patrimonio Comunal Olivarero.

En cuanto a las salidas mensuales, en el mes de septiembre salieron de las bodegas de los productores 103.844,54 toneladas, casi 40.000 toneladas más que en el mismo mes del año pasado. Asimismo, el enlace de cosecha con el que termina esta campaña, 290.217,78 toneladas, es «prácticamente nulo, sólo salvado por el aceite importado», según traslada COAG en una nota.

El secretario general de esta organización agraria en Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía, Francisco Elvira, asegura que estos datos confirman lo que ya venían avisando: «A pesar de que la cosecha ha sido mejor a la anterior, incluso un 50% mayor, apenas si hay enlace de cosecha, por debajo de las 300.000 toneladas. Esto se une al hecho de que la próxima cosecha no será mayor a la anterior».

«Oportunidad perdida»

UPA, por su parte, habla de «oportunidad perdida para el sector olivarero» en su análisis del cierre de la campaña de comercialización. En opinión de la organización, esta podría haber marcado un «record absoluto de volumen económico para el sector, permitiendo la deseada rentabilidad del conjunto de explotaciones olivareras de nuestro país, especialmente para las de olivar tradicional».

UPA cree que en esta campaña el sector afrontaba un contexto que podría haber sido de beneficios para toda la cadena. Sin embargo, acusa a algunos operadores de imponer una «estrategia de volumen y precios hundidos en origen por debajo de los costes de producción». Con la intención de «vender mucho y lo más barato posible, a costa, evidentemente, de los olivareros. Y se han salido con la suya», lamenta la organización en una nota en la que asegura que un euro más en origen hubiera supuesto una «inmensa diferencia».