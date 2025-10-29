Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Camión accidentado. Ideal

Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén

Uno de los carriles ha tenido que ser cortado a causa del accidente de tráfico

E. L. y M. M.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:11

Comenta

Un camión ha sufrido un accidente en la A-316 en el término municipal de Jaén y ha acabado saliendo de la vía, afectando al ... tráfico que ha provocado restricciones en un carril de la vía, en la jornada de este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pelea en el parque de la Alameda de la capital con un herido
  2. 2

    Maracena se 'rebela' como barrio de Granada
  3. 3

    Condenada por acceder a la prisión de Albolote con hachís y heroína en la vagina
  4. 4 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  5. 5 El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras
  6. 6

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  7. 7 Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén
  8. 8 Un intento de asesinato en Córdoba acaba con tres detenidos en Jaén
  9. 9 Cáritas «no da abasto» y hay temporeros durmiendo en las calles de Jaén
  10. 10 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén

Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén