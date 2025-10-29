Un camión se sale de la vía en la A-316 de Jaén

Un camión ha sufrido un accidente en la A-316 en el término municipal de Jaén y ha acabado saliendo de la vía, afectando al ... tráfico que ha provocado restricciones en un carril de la vía, en la jornada de este miércoles.

En concreto, el carril izquierdo ha tenido que ser cortado a causa del camión accidentado, para poder retirarlo de la carretera y que no afecte más al tráfico de la autovía.

En un caso en el que todavía se investiga la razón por la que el vehículo ha terminado saliendo de la vía, se confirma que no ha habido heridos que lamentar y se ha quedado en un susto.

Desde la DGT se pide prudencia ante las adversidades climatológicas, con las precipitaciones que se están registrando este día en la capital jienense y su entorno, recordando a los conductores que moderen la velocidad y estén más atentos ante cualquier imprevisto en las vías.