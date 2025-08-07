«No habrá cambios en el equipo de Gobierno de la Diputación»

Manuela Millán Jueves, 7 de agosto 2025, 12:49 Comenta Compartir

Sin movimientos. El secretario general del PSOE en la provincia de Jaén, Juan Latorre, confirma que el equipo de Gobierno de la Diputación «se va a mantener tal cual, con el presidente, Paco Reyes, a la cabeza y el resto de diputados y diputadas». Unas declaraciones con las que aclara los rumores de las últimas semanas en las que se apuntaba a un posible cambio de la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, quien apoyara la otra candidatura en las primarias, encabezada por Ángeles Férriz. Tras ello, Latorre pasó a ser vicepresidente primero de la Diputación, lo que dejó sin vicepresidencia a Colomo, que ocupaba la tercera hasta ese momento.

Por otro lado, Latorre sí que confirma que habrá un cambio, tras la presentación de su renuncia de la diputada y alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar, Ana Belén Rescalvo, que será sustituida el próximo mes de septiembre por el alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez.

Adelanto electoral

Con respecto a un posible adelanto electoral en Andalucía, del que el presidente de la Diputación y ex secretario general de los socialistas jienenses, Paco Reyes, está convencido que será en octubre, Latorre señaló que «no tiene una varita mágica para saber lo que hará el señor Moreno Bonilla».

«Lo que sí tengo claro es cómo está preparado el PSOE de la provincia para enfrentarse a las elecciones. Tenemos la maquinaria engrasada con el mejor proyecto político y los mejores equipos. Además, las agrupaciones de la provincia que están renovadas para concurrir a esas elecciones y a las de 2027», subraya.

Así, insiste en que «no cree que Reyes se precipitara, pero no le corresponde pronunciarse sobre la fecha de las elecciones». «Lo que va a hacer Moreno no lo sé. Si las convoca en octubre es porque teme que se le amontonen los asuntos judiciales y pretenda evitar esos asuntos turbios de corrupción especialmente en materia sanitaria», asegura.