Imagen de archivo de la calle Colón. IDEAL

Cambio de ubicación del monumento al cofrade en Jaén capital

Un «problema de accesibilidad» provoca que se cambie a otro lugar, la calle Colón

Manuela Millán

Jaén

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:09

La Agrupación de Cofradías de Jaén confirma que el monumento dedicado al cofrade en la ciudad, en el que llevan meses trabajando, finalmente no irá en la plaza de San Francisco. Según trasladan en un comunicado, «han surgido unos problemas de última hora de tipo técnico y de accesibilidad, por lo que se ven obligados a desistir de dicha ubicación».

De esta forma, aclaran que el equipo de gobierno del Ayuntamiento les ofrece una nueva ubicación, en «una calle cofradiera de toda la vida», la calle Colón, concretamente en la coqueta plaza Cervantes, delante de los naranjos. Ubicación que han decidido solicitar.

Lo que no cambia será la inauguración de la misma, el próximo 20 de septiembre a las 12:30 horas. El monumento estará compuesto por figuras de tamaño natural fundidas en bronce, representando escenas simbólicas del mundo cofrade. El objetivo es «poner en valor el legado cofrade de la ciudad».

