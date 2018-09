CAMBIO CURRÍCULUM ACREDITADO DE POLÍTICO POR DECENCIA EN LA GESTIÓN

Empiezan temporada y reflexionan sobre las tesis, doctorados y master varios de nuestros políticos. Y lo hacen con fina ironía, advirtiendo a los que nos gobiernan y representan que el ciudadano/elector no es tonto. Que antes que agradecer una larga lista curricular prefiere una buena gestión de la 'res pública'

TITULITIS

La única concesión que me he permitido ha sido poner en una de las estanterías (...) el diploma que acredita mi condición de socio del Real Jaén...»

ERNESTO MEDINA RINCÓN

Cuando hube acabado la carrera, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Granada, que, hombre, no está mal, me fui al estanco a comprar papel de pagos al Estado para solicitar el título. El funcionario de la Facultad recortó por la mitad los timbres y me quedé con el resguardo, «dentro de dos o tres años se pasa a ver si ya lo tenemos». Era julio de 1984. El funcionario se habrá jubilado y mi título de licenciado, firmado por el Jefe del Estado, añeja en los archivos granatenses porque un servidor no se ha tomado la molestia durante estos treinta y cuatro años de pasarse a preguntar. Para los trámites en los que se me requería el título -oposiciones, concursos de méritos, toma de posesión como profesor asociado en la UJA- me ha bastado con un certificado de estudios y el resguardo, lo cual me ha evitado la tentación de enmarcar el título y colgarlo en el salón de la casa junto con la orla pertinente. Siempre me ha parecido que las paredes empapeladas de diplomas y certificados en las consultas médicas tenían un aire rancio y casposo. Incluso franquista. De manera que la única concesión que me he permitido ha sido poner en una de las estanterías de la biblioteca de mi casa el diploma que acredita mi condición de socio del Real Jaén durante veinticinco años ininterrumpidos. ¡Tan feliz que está al lado de una foto de cuerpo entero de Monica Bellucci!

Quien no puede sustraerse a la titulitis son nuestros próceres. Andan intrigando para conseguir estudios de tómbola que acrediten su excelencia política, ignorantes sabedores de que el gobernado por encima de la acreditación lo que desea es una gestión eficiente de la 'res publica'. Empero en su soberbia afrontan temerarios lo que para cualquier humano de condición normal sería escarnio público. Alcanzan conocimientos, quizá los traigan de cuna, que ni usted ni yo soñar podremos, maestro Agudo. Son catedráticos en desfachatez y cara dura por todas las universidades del planeta. Carecen del sentido del ridículo y si son sorprendidos en evidencia recurren al socorrido argumento de echarle la culpa al maestro armero. Desengáñese, compadre, que no le ofrecerán concejalía ni regalía alguna porque usted tiene vergüenza torera, que lo inhabilita para desempeñar un cargo en los tiempos presentes. Conformémonos con nuestras líneas discontinuas, amos y señores de nuestras palabras, pero atesorando humildad para reconocer un error cuando sea menester.

TITULANDOS

«Ya he recibido, gracias a mi currículum, varias proposiciones para ir en las listas de las municipales del año que viene para ser concejal de mi pueblo»

ANTONIO AGUDO MARTIN

Qué poca cosa somos sin papeles. Hay gente que vive estando muerta en los archivos documentales. Hablen papeles y callen los muertos aunque estén muy vivos. A ver quién le discute a un notario el óbito de mengano que estaba tomando cañas. Menudo carrerón opositar a notarias. Acabas con un despacho forrado de títulos, diplomas, certificados y justificantes de cursos y cursillos. Todos enmarcados en junquillo oscuro con cristal mate. Nos gustan tanto los justificantes, los recibís y los másteres que yo he llegado de las vacaciones con un A-4 sellado por el hamaquero jefe de Torredelmar. Moreno cum laude y aprovechamiento máximo en cataduría de espetos y cupleiformes. Lo he colgado en la pared al lado de la orla del máster que hice en El Rumblar. Estamos toda la clase que superamos con éxito las asignaturas de «travesía de pantano a estilo perrito», «succión de gasterópodos con acompañamiento de hordeum vulgarem fermentada en copa balón» e «interrelación entre las brasas de quercus quercus, los lomos de la ovis orientalis aries y la destilación espirituosa del enebro». Nos suspendieron a la mitad pero yo saqué un notable alto. Fallé en «sociología en los arenales de la ribera marina y formas de relacionarse con género distinto». Pero al final lo conseguí. Ahí está en mi pared al lado del grado de doctor en «Variedad y pluralismo en los cantos regionales» gracias a la tesis que defendí en las barras de rigurosas fondas y tabernas en la que no te perdonaban ni un desafine o dejar pasar una ronda de gañote. La tesis la tengo publicada y es accesible a todo el mundo. Son más de 500 páginas, con citas al margen y su bibliografía completísima que acompaño con varias horas de vídeo que los usuarios de las nuevas tecnologías pueden visibilizar fácilmente. Me costó trabajo, pero ya soy doctor. Doctor Cruzcampo de Alcázar. Ya he recibido, gracias a mi currículum, varias proposiciones para ir en las listas de las municipales del año que viene para ser concejal de mi pueblo. Me dicen los líderes de la política local que con ese currículum estoy desperdiciando mi valía sin ostentar cargo público. Que a poco que me aplique me hacen delegado del ramo que yo quiera. Que lo tengo a güevo. Que habría que estar gilipollas para negarse y ya me han prometido que ese máster, el de gilipollas, me lo regalan cuando firme para candidato.