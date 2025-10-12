Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ambiente festivo en el recinto ferial de La Vestida durante la feria en 2000. Ideal

Cómo hemos cambiado: la Feria de San Lucas 25 años después

El 2000 fue un año con pantalones campana, cerveza a 1,20 euros y mucha lluvia

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:51

Comenta

El ambiente dentro de la caseta estaba cargado por el humo del tabaco, y muchos salían, a pesar del frío, en busca de bocanadas de ... aire fresco. Los pantalones campana eran la última moda, las copas se pagaban con pesetas y había que usar las cabinas de teléfono para avisar a la familia que esa noche se llegaba tarde. Era el año 2000, hacía pocos años que la Feria de San Lucas se había trasladado de Felipe Arche y la vida, vista en perspectiva, parecía más sencilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brindis en las casetas en el primer sábado de feria
  2. 2

    Angustia sanitaria, traspié electoral
  3. 3

    El Real Jaén CF recibe a una UDMelilla necesitada de puntos y buenas sensaciones
  4. 4

    El Jaén FS no encuentra su personalidad y pierde 4-0 frente al Barça FS
  5. 5 Acompañar el dolor de los pacientes y familiares hasta el final
  6. 6 Un recorrido por la historia en la cabalgata de la Feria de Jaén
  7. 7

    La capital tendrá su Barrio de las Letras el próximo año en el casco histórico
  8. 8

    Las ventas de aceite de oliva de la campaña pasada alejan el precio de los 4 euros
  9. 9

    ¿Cuánto cuesta ser juez?
  10. 10

    La plaza que no fue y el parque que no es

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cómo hemos cambiado: la Feria de San Lucas 25 años después

Cómo hemos cambiado: la Feria de San Lucas 25 años después