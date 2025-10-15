Un caluroso y tranquilo ecuador de San Lucas

Manuela Millán Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:23 Comenta Compartir

La mitad superada. La feria, con la que la temporada de fiestas llega a su fin, supera su ecuador con una de las jornadas más tranquilas. Un día de calor intenso en un San Lucas en el que ya difícilmente se cumplirá la tradición de llover algún día según las previsiones. Asumido que cada año luce el sol con más intensidad, este miércoles la ronda de formaciones políticas ha continuado con llamamiento de Jaén Merece Más.

La formación provincial ha celebrado su tradicional encuentro de feria con militantes, simpatizantes y representantes de medios de comunicación, para compartir unas horas con los micrófonos apagados, aunque los lápices siempre tengan punta. Junto con los tres concejales de la formación, el presidente, Juanma Camacho, ha confesado la intención del partido de concurrir a los próximos comicios andaluces, una vez que se reúna la directiva. Empeñados en reivindicar a Jaén, han tenido recados para PP y PSOE, aunque en el caso de la capital las relaciones con el equipo de Julio Millán sean mucho más fluidas de lo que eran antaño con los 'populares'. Por tanto, todo apunta a que habrá equipo de gobierno hasta 2027, otra cosa es que el mandato sea tranquilo.

Ampliar

A escasos metros, también el Colegio de Enfermería celebraba su encuentro anual en San Lucas, siendo una de las casetas con más ambiente de la jornada. Hasta allí se han desplazado otras autoridades, como el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, y el delegado de Fomento, Miguel Contreras (PP), que han sido recibidos por el presidente, Antonio Álamo, en su primera feria en el cargo.

Como cada edición, es uno de los almuerzos que más visitantes atraen, aunque entre las conversaciones no se han 'colado' los fallos en el cribado del cáncer de mama, colectivo que ha guardado silencio desde que saltara la polémica que, por el momento, se ha saldado con la dimisión de la consejera del área.

Donde sí se ha abordado este asunto ha sido en el encuentro de CSIF, donde un amplio grupo de compañeros y compañeras se han reunido también en su tradicional almuerzo, al que ha asistido también el presidente del sindicato a nivel nacional, Miguel Borra, que intenta bajar a ferial cada año. Borra ha confesado su interés por la provincia y ha comentado con el resto de asistentes algunos asuntos de actualidad, de una manera más relajada, propia del ambiente festivo.

Ampliar

Amigos

Más allá de eso, el miércoles de feria es uno de los mejores días para bajar a comer si lo que se busca es alejarse de las casetas masificadas. Algo que deben saber un grupo de bomberos de la capital, que han sido uno de los grupos que se ha dejado ver en el ferial. Asimismo, miembros de toda la provincia que forman parte de la obra social La Caixa, así como voluntarios, han sido protagonistas de la zoan de atracciones, donde han sido invitados por los feriantes.

También algunas pandillas de personas mayores, traje de flamenca incluido, que han compartido unas horas alejadas de la rutina. A medida de que se adentraba la tarde, también se han visto en las zonas de atracciones a grupos de menores que forman parte de la obra social La Caixa y a los que los feriantes han invitado en este miércoles para que disfrutaran de la feria.

Ya quedan cuatro.

Ampliar

Feriantes «más contentos» que en los años anteriores Una feria que ha comenzado con «muy buenos números». Desde hace años, feriantes y caseteros se enfrentan a la temporada de feria con cierta incertidumbre al no tener claro cómo reaccionará el público. Es por ello que los propios feriantes, con su presidente Federico Gaitán a la cabeza, están «sorprendidos» por las buenas cifras de los primeros días. «Hemos tenido mucho público que ha venido a la feria de Jaén dispuesto a divertirse, especialmente el domingo, en el que no se cabía en el recinto ferial», resume Gaitán. A eso se le une la «estupenda jornada» del martes, marcada por el Día de la Infancia, lo que animó a muchas familias. Por tanto, Gaitán considera que el balance de San Lucas 2025 será «mucho mejor que en años anteriores» y que otras ferias de la temporada en la provincia, «mucho más flojas».