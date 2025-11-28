La calle Roldán y Marín se transformará en un bosque animado estas Navidades

Aquellos que han pasado por la calle Roldán y Marín habrán notado el cambio. La conocida como Catedral de la Navidad con su espectáculo de ... música y luces sufre un cambio este año y su lugar lo ocupa 'Centrylandia'. Compuesto por 18 árboles (de hasta 5 metros de altura), 15 ciervos y 10 gnomos de 1,80 metros de alto, convertirá el centro en «bosque encantado» para dar alegría al centro de la capital. Se estrenará el próximo 4 de diciembre.

Así lo ha destacado Francisco Marín, representante de la Asociación de Empresarios del Comercio del Centro de Jaén MÜY, que ha señalado que 'Centrylandia', «ya no es esa iluminación animada que hemos venido haciendo durante muchos años. Ahora se convierte en un paseo por el centro de Jaén, con el que podremos disfrutar de una gran variedad y cantidad de elementos navideños y de 180.000 luces de LED que iluminarán estas noches de Navidad».

El responsable de la asociación también ha tenido palabras de agradecimiento para los concejales de Comercio y Área Económica, Isabel Cano-Caballero y Francisco Lechuga, «por el esfuerzo realizado para sacar adelante esta actividad, así como también a Caja Rural y a todos los 'partners' por su apoyo al comercio tradicional».

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la concejala de Comercio y Promoción Económica, Isabel Cano Caballero, ha presentado también el proyecto de iluminación navideña en Roldán y Marín. Considera que se trata de una «novedosa y atractiva iniciativa que, como siempre, pone el foco de atracción en el comercio tradicional con el objetivo de dinamizar el centro de la ciudad».

Apoyo

Millán, quien ha calificado la propuesta de «fantástica, bonita, dinámica e ilusionante», ha asegurado que servirá para que toda la provincia y aquellos que nos visiten se vuelquen con nuestro centro histórico «disfrutando de sus monumentos, su entorno privilegiado, su gastronomía, su comercio y ahora también de este excepcional alumbrado». En este sentido, ha agradecido a la Asociación de Empresarios del Comercio del Centro de Jaén MÜY su «esfuerzo y compromiso» con este trabajo lleno de «ilusión y felicidad».

Un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Jaén y que cuenta con la colaboración de patrocinadores como Aora Comunicación, Jaén Clima, Comercial Jaén, Schmidt Jaén, Peñalver Space Solutions, Caja Rural, BYD Auringis y Cervezas Victoria, entre otros, «ya que el apoyo de la iniciativa privada es fundamental para hacerlo posible».