Presentación de la iniciativa en la calle Roldán y Marín. Ayto Jaén

La calle Roldán y Marín se transformará en un bosque animado estas Navidades

La Catedral de las Navidades es sustituido por un bosque de luces con árboles navideños, ciervos y gnomos

E. López de la Peña

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

Aquellos que han pasado por la calle Roldán y Marín habrán notado el cambio. La conocida como Catedral de la Navidad con su espectáculo de ... música y luces sufre un cambio este año y su lugar lo ocupa 'Centrylandia'. Compuesto por 18 árboles (de hasta 5 metros de altura), 15 ciervos y 10 gnomos de 1,80 metros de alto, convertirá el centro en «bosque encantado» para dar alegría al centro de la capital. Se estrenará el próximo 4 de diciembre.

