Calle Lizaderas de San Ildefonso se viste con el mural de Marta Lapeña, 'Flores que hablan'

Embelleciendo Jaén. El mural 'Flores que hablan', de Marta Lapeña, una naturaleza muerta llena de vida y color, flores y frutos, viste ya la calle ... Lizaderas, en el barrio de San Ildefonso, en el marco de la iniciativa 'Jaén se pinta' impulsada por la galería Espacio de Arte Azur y la academia de Paco Carrillo, además de varios colaboradores.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, junto a la diputada de Cultura de la Diputación, África Colomo, Nono del Moral, de Galería Azur y la propia autora del mural, Marta Lapeña, participaron en la puesta de largo de este mural que se muestra a la gente casi desde la entrada en el barrio por su plaza. Padorno señaló que se trata de «una iniciativa y un homenaje de altura no solo por la imponente presencia de los murales como por la talla de los autores y la importante aportación que hacen a la ciudad». No en vano, se trata de una iniciativa que reúne a grandes nombres del arte como Nono del Moral, Belin y Manolo Mesa, además de la propia Lapeña, soriana de origen, que tiene un importante bagaje de arte urbano.

Por su parte, África Colomo felicitó a los artífices de la iniciativa por el positivo valor como expresión de arte universal, al alcance de todos y su efecto dinamizador. Nono del Moral, de Azur, cuyas instalaciones han recogido una exposición de la artista que hoy presentaba el mural, destacó la acogida que está teniendo la iniciativa y junto a Alberto Carrillo, reconoció el acierto de plantearla y agradecido la acogida que está teniendo.

La artista explicó el trabajo realizado durante varios días en este mural. Lapeña recogió flores y frutos identificables con el territorio con unos colores alegres y vivos que caracterizan su obra y además aportan alegría a un barrio ya de por sí bullicioso como San Ildefonso. La artista ha recibido in situ la felicitación de los vecinos de las calles aledañas, encantados con esta iniciativa.

Tras el mural de Marta Lapeña le seguirán los de Belin, el 21 de noviembre, el de Manolo Mesa, el 29 de noviembre y el de Nono Del Moral el 6 de diciembre. Junto a ello, 'Jaén se pinta' llama a la participación social con talleres para toda la familia y un concurso de pintura rápida alentado por la academia de Arte Carrillo el 22 de noviembre con la entrega de premios y exposición de obras en calle San Clemente para dinamizar el centro histórico y comercial.