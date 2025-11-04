Calidad, reconversión e integración: los mayores retos del sector agrario de Jaén

Profesionales de la agricultura, ante los mayores retos del sector agrícola. Esta semana se ha llevado a cabo el cuarto encuentro Jaén en Futuro, con ... la colaboración de Caja Rural de Jaén, una mesa redonda en la que participaron las organizaciones agrarias y las denominaciones de origen, actores principales del sector agrario. Entre las líneas generales se abordó la importancia del agua, la actualidad de la campaña de la aceituna, el desarrollo del olivar en futuro, la reconversión tecnológica o el relevo generacional, entre otros temas.

En primer lugar, tomó la palabra el representante de Caja Rural de Jaén, Vicente Martínez, quien dio la bienvenida a los participantes a la mesa y señaló al sector agrario como columna vertebral de la economía provincial y la que mantiene vivo el territorio. «En Caja Rural de Jaén sentimos un compromiso profundo con el campo, con nuestros agricultores, ganaderos y cooperativas. No en vano, nuestra entidad nació del mundo rural. Estamos convencidos de que Jaén tiene futuro y que pasa por la fortaleza y la modernización del sector agrario», apuntó Martínez. Su mensaje fue claro: en Caja Rural están convencidos de que solo sumando esfuerzos se logrará que la tierra de Jaén siga progresando.

Hechas las presentaciones de rigor, al grano. La primera reivindicación quedó patente en la intervención de Pedro Gómez, presidente de la denominación de origen Sierra de Segura. Señaló que el olivar de dicha zona, y de otras montañosas, tienen unas singularidades específicas con respecto al resto de la provincia, lo que agrava los retos a los que se deben enfrentar en los próximos años.

«No podemos transformarnos en un olivar intensivo y además nos faltaría agua. Aquí los costes de producción son muy elevados», agregó. Por ello, apostó por que este tipo de explotaciones sean reconocidas en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), de forma que reciban beneficios que palien sus mayores necesidades.

«Estas ayudas tendrían que venir a compensar los problemas que tenemos en las zonas difíciles por su orografía, sobre todo por la mecanización». En este sentido, demandó ventajas fiscales como la declaración de la renta. «Apelo a un trato diferenciado, acompañado a unas buenas vías de comunicación», señaló Gómez.

Una propuesta que fue especialmente bien acogida por Jesús Sútil, gerente de la denominación de origen Sierra Mágina, pues detalló que dicha zona también cuenta con un terreno montañoso, en el que es más caro cosechar el olivar. Pero no solo se trata de un reconocimiento, sino como bien señaló, de disponer de unas buenas comunicaciones con el resto de la provincia.

Calidad

Una vez tratado esta problemática, fue el turno de la calidad del aceite de oliva. En general hubo consenso respecto a la tendencia actual de buscar productos excelentes para diferenciarse en el mercado. Un ejemplo fueron las palabras de José Ramón Gómez, de Asaja, que se mostró ambicioso y argumentó que aún quedan muchos retos que cumplir, y animó al sector a no acomodarse.

«Hemos dado un paso de gigante en los últimos 15 años, no solo en mecanización, también en ahorro de costes, en modernización, en consumo o promoción. La pregunta que tenemos que hacernos es si ha sido suficiente», reflexionaba para el resto de interlocutores.

El siguiente punto que se abordó fue el de la comercialización. En un momento en el que la venta de aceite de oliva crece fuera de las fronteras, el sector busca nuevas formas de diferenciarse de la competencia para colocar su producto.

Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén (UPA), fue el primero que lanzó una propuesta. Sencilla pero puede que muy eficaz: profundizar en la oportunidad de mercado gracias a las cualidades del AOVE y sus beneficios para la salud. «Creo que esa debería ser una de las líneas de trabajo que deberíamos llevar todos de la mano», expresó.

Si es importante el mercado exterior, aún lo es más el músculo nacional. Esa fue la linea abordada por Ana Vílchez, gerente de COAG, que apostó primero por convencer a los agricultores de su producto. «Deberíamos hacer campaña de concienciación incluso dentro de España, que somos los consumidores principales».

La gerente de COAG mostró su convencimiento que fuera de las fronteras andaluzas no se conoce la cultura del AOVE, y que es necesario ahondar en ello. Cózar matizó que incluso se dan casos en la provincia, con establecimientos hosteleros que utilizan envases rellenables o aceite de otras provincias.

A ello José Ramón Gómez quiso añadir que otro de los objetivos de esas concienciación deberían ser los jóvenes, de los que afirmó que todavía tienen que descubrir los beneficios del AOVE. «Se aprecia un descenso generalizado del consumo en los países productores, y eso es algo que no debemos permitir», aseveró.

Respecto a la campaña actual de aceituna, todos estuvieron de acuerdo en que habrá que hacer una revisión a la baja del aforo previsto, que se cifró en unas 475.000 toneladas en la provincia (15% menos que la producción final de la campaña pasada).

El motivo lo resumió Antonio Guzmán, gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Las precipitaciones fueron abundantes en la época primavera, lo que favoreció la floración, pero después siguió un verano sin precipitaciones y especialmente cálido, con una extensa ola de calor, y sin lluvias hasta esta semana.

Presa de Siles

Al mencionarse las precipitaciones no podía dejar de abordarse la paralización de la concesión de aguas para la presa de Siles. Aquí si hubo disparidad de criterios, pues aunque todos los interlocutores mostraron la necesidad que tienen los agricultores, UPA Y Asaja mantienen posiciones encontradas.

Cózar defendió que lo más urgente es que se concedan los permisos para poder regar, y que sean los agricultores los que promuevan proyectos para las infraestructuras. Por su parte José Ramón Gómez apuesta por que sea el Gobierno Central quien financie las conducciones para que el agua pueda llegar hasta las fincas.

Si el agua es un reto de enorme dimensión, también lo es el relevo generacional y la despoblación rural. En una época donde el éxodo de los pueblos es cada vez más evidente, el sector agrícola se enfrenta a la terrible posibilidad de que no queden jóvenes para continuar con los cultivos.

Por ello, Antonio Guzmán reivindicó la incorporación de la mujer el sector agrícola y ganadero como una «auténtica necesidad». En primer lugar por una cuestión de igualdad de género, y la segunda porque eso facilitaría el arraigo de las familias a los pueblos.

«No podemos esperar que una familia se quede en un pueblo si uno de la pareja no tiene empleo. Las mujeres son el futuro, porque si tienen trabajo arrastran a que toda la familia se quede en ellos», reivindicó el gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.

Percepción

Una idea que Ana Vílchez complementó con la necesidad de cambiar la percepción del sector en los jóvenes. «Por algún motivo, siempre se nos ha enseñado que el sector del olivar no era un método atractivo, siempre se ha valorado que el hijo estudie y se vaya a la ciudad, el campo era para los que no estudiaban. Aunque es una tendencia que se está cambiando, no es suficiente. Necesitamos más gente joven en el campo y que esté profesionalizada».

Como ejemplo de que revertir esta tendencia sí es posible, la gerente de COAG relató el caso de Santiago-Pontones, un municipio donde en los últimos diez años ha surgido una hornada de 60 ganaderos jóvenes dispuestos a reinventar el sector. «Con la tierra necesaria y las ayudas económicas pertinentes, demuestran que los jóvenes quieren el campo, y más aún, que vienen con ganas de innovar», relató.