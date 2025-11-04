Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Calidad, reconversión e integración: los mayores retos del sector agrario de Jaén

El cuarto encuentro de Jaén en Futuro, organizado por IDEAL en colaboración con Caja Rural de Jaén, pone sobre la mesa la situación del sector, las perspectivas de la actual campaña de aceituna y la falta de agua en la provincia

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:25

Profesionales de la agricultura, ante los mayores retos del sector agrícola. Esta semana se ha llevado a cabo el cuarto encuentro Jaén en Futuro, con ... la colaboración de Caja Rural de Jaén, una mesa redonda en la que participaron las organizaciones agrarias y las denominaciones de origen, actores principales del sector agrario. Entre las líneas generales se abordó la importancia del agua, la actualidad de la campaña de la aceituna, el desarrollo del olivar en futuro, la reconversión tecnológica o el relevo generacional, entre otros temas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Calidad, reconversión e integración: los mayores retos del sector agrario de Jaén

Calidad, reconversión e integración: los mayores retos del sector agrario de Jaén