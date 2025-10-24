Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Intervención de Fernando Planelles, director general de Caja Rural de Jaén. Carlos Cid

«Caja Rural de Jaén nació de la mano de los agricultores»

El director general de la entidad traslada la idea de que «cada gota de agua bien gestionada es una oportunidad de desarrollo»

Ascensión Cubillo

Jaén

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:59

Comenta

Caja Rural de Jaén lleva más de 60 años caminando junto al campo jienense y el compromiso con el desarrollo rural es su razón de ser. El director general de la entidad, Fernando Planelles, trajo a colación este dato en el desayuno informativo de IDEAL que contó con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco.

Planelles dio la bienvenida a los asistentes a esta cita que, a su juicio, se ha convertido en un punto de encuentro «imprescindible» para analizar los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la provincia, en esta ocasión el agua y su papel decisivo en la transformación de la agricultura.

En su intervención ahondó en la importancia del agua como «motor» que sostiene la vida en el campo y base del desarrollo de esta tierra: «No solo riega nuestros campos, sino también nuestros pueblos, nuestros empleos, nuestras cooperativas, nuestras familias y nuestro futuro», enumeró.

Si bien indicó que vivimos «tiempos de incertidumbre» con una regulación cada vez más exigente en materias como la Política Agraria Común (PAC) o por la preocupación que genera la «volatilidad» de precios en el aceite de oliva, Planelles se mostró convencido de que son tiempos igualmente de «esperanza».

También apeló a la unión y habló de la necesidad de contar con infraestructuras que ayuden a gestionar el agua de forma más eficiente. En esta línea, reclamó inversiones a las administraciones públicas, a la vez que agradeció al consejero su compromiso con el campo.

Por último recordó que Caja Rural de Jaén nació hace más de 60 años «de la mano de los agricultores», ya que esta es la principal actividad económica de la provincia. Por eso insistió en que «cada gota de agua bien gestionada es una oportunidad de desarrollo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hospital Alto Guadalquivir contará con una resonancia magnética
  2. 2 La Cofradía del Gran Poder de Andújar enfila sus 75 años de historia
  3. 3 Un sistema ferroviario para «reírse» de Jaén
  4. 4 Ya se conoce la empresa que construirá el Centro de Innovación Paisajes del Olivar
  5. 5 El influencer Peldanyos alucina con un tesoro de Granada: «Cuánta belleza hay en España y qué poco protagonismo le damos»
  6. 6 Repulsa a la agresión «intolerable» a una sanitaria de Urgencias del hospital de Linares
  7. 7 Los jienenses se podrán hacer el DNI y el pasaporte sobre ruedas
  8. 8 25 años de Vialterra, «y lo mejor está por llegar»
  9. 9 Retrasos y lío de trenes en la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria
  10. 10 Retrasos y lío de trenes en la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Caja Rural de Jaén nació de la mano de los agricultores»

«Caja Rural de Jaén nació de la mano de los agricultores»