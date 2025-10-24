«Caja Rural de Jaén nació de la mano de los agricultores» El director general de la entidad traslada la idea de que «cada gota de agua bien gestionada es una oportunidad de desarrollo»

Ascensión Cubillo Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Caja Rural de Jaén lleva más de 60 años caminando junto al campo jienense y el compromiso con el desarrollo rural es su razón de ser. El director general de la entidad, Fernando Planelles, trajo a colación este dato en el desayuno informativo de IDEAL que contó con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco.

Planelles dio la bienvenida a los asistentes a esta cita que, a su juicio, se ha convertido en un punto de encuentro «imprescindible» para analizar los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la provincia, en esta ocasión el agua y su papel decisivo en la transformación de la agricultura.

En su intervención ahondó en la importancia del agua como «motor» que sostiene la vida en el campo y base del desarrollo de esta tierra: «No solo riega nuestros campos, sino también nuestros pueblos, nuestros empleos, nuestras cooperativas, nuestras familias y nuestro futuro», enumeró.

Si bien indicó que vivimos «tiempos de incertidumbre» con una regulación cada vez más exigente en materias como la Política Agraria Común (PAC) o por la preocupación que genera la «volatilidad» de precios en el aceite de oliva, Planelles se mostró convencido de que son tiempos igualmente de «esperanza».

También apeló a la unión y habló de la necesidad de contar con infraestructuras que ayuden a gestionar el agua de forma más eficiente. En esta línea, reclamó inversiones a las administraciones públicas, a la vez que agradeció al consejero su compromiso con el campo.

Por último recordó que Caja Rural de Jaén nació hace más de 60 años «de la mano de los agricultores», ya que esta es la principal actividad económica de la provincia. Por eso insistió en que «cada gota de agua bien gestionada es una oportunidad de desarrollo».