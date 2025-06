La caída de Santos Cerdán arrastra al jienense Juan Francisco Serrano

Manuela Millán Martes, 17 de junio 2025, 13:51 Comenta Compartir

Las consecuencias del terremoto en el PSOE tras la presunta corrupción en la que habría estado implicado Santos Cerdán, secretario de Organización y número tres de Pedro Sánchez, llegan a Jaén. Tras su marcha, la duda es que pasaría con el equipo que lo ha acompañado este tiempo, entre cuyos rostros destaca el de Juan Francisco Serrano, mano derecha de Cerdán en los últimos años y el socialista más representativo de la provincia jienense en la actualidad.

Su nombre, que incluso se llegó a barajar como posible candidato para las elecciones andaluzas, ha estado ligado al de Santos Cerdán como persona de confianza durante negociaciones tan importantes como las de la amnistía. Tras su dimisión, el bedmareño ha ejercido como secretario de Organización en funciones durante cuatro días, hasta la renovación del pasado lunes.

Ahora, según aparece en la página oficial del PSOE, Juan Francisco Serrano es secretario adjunto a la Organización, al menos hasta el próximo 5 de julio, cuando Sánchez presente la nueva Ejecutiva. Aunque el cargo se mantenga, a efectos prácticos, las gestión corresponderá estas próximas semanas a Cristina Narbona, Ana María Fuentes, Montse Mínguez García y Borja Cabezón que sustituyen a Santos Cerdán en la Secretaria de Organización. Por tanto, Serrano deja de tener el peso de los últimos años.

En shock

Por el momento, Serrano no se ha pronunciado oficialmente tras la publicación del informe de la UCO, aunque sí compartió un mensaje en redes sociales en el que trasladó que «seguía en shock, triste y con mucho dolor». «Lo que hemos leído en el informe de la UCO no se corresponde con el Santos Cerdán con el que he trabajado durante estos últimos tres años», añadía.

Ahora, el futuro de Serrano es incierto, pues será Sánchez el que decida si deja caer a todo el equipo de Cerdán o, por el contrario, mantiene al jienense en puestos de confianza. Desde el PSOE jienense tampoco se han manifestado sobre la situación de quien fuera clave para la llegada de Cetedex a la provincia, el proyecto llamado a ser tractor de toda la provincia para los próximos años.

«El PSOE está por encima de las personas. Nuestra militancia es gente humilde y trabajadora», sentenciaba Serrano en su mensaje en Twitter.

Biografía

Juan Francisco Serrano nació en Bedmar en 1988. Se formó como Ingeniero Técnico Industrial, con especialidad en Mecánica. Antes de dar el salto a la política nacional, fue alcalde de Bedmar y Garcíez de 2015 a 2020, con tan solo 27 años. Además, ejerció las funciones de secretario general de Juventudes Socialistas de la Provincia de Jaén hasta el año 2020.

Diputado del Congreso de los Diputados en la XIII, XIV y XV Legislaturas, desde que llegó en 2019. En la actualidad es vocal de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión de Reglamento y presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, según la página oficial.