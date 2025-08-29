Las cabañuelas adelantan un verano en 2026 que será «infernal»

Un año complicado de intuir. El insoportable mes de agosto, que ha marcado récords de temperaturas en Jaén y el resto de España y que ... dejará para la historia una de las olas de calor más duras que se recuerdan, acompañada además de calima, ha provocado que los cielos hablen con menos claridad al cabañuelista quesadeño Alfonso Cuenca, que cada año analiza los vientos y las nubes para plantear el tiempo que marcará el próximo año.

Lo hace a través de las cabañuelas, aquel método popular y ancestral que utilizaban en los pueblos jienenses para predecir el tiempo meteorológico del año, observando las condiciones atmosféricas y otros fenómenos naturales en los primeros días del mes de agosto.

A pesar de ello, y de que cada año asegura que «es más difícil», una temporada más, el cielo ha hablado y pronostica un año que no alegrará ni a agricultores, ni a todos aquellos a los que les guste dormir bien por la noche. El mensaje más claro es que el próximo verano, especialmente el mes de agosto de 2026, volverá a ser «infernal». «Las temperaturas volverá a superar los 43 grados, llegando a los 45 o 46 algunos días en distintos puntos de la provincia. Será similar a este o incluso algo más cálido», señala Cuenca. Además, el calor aparecerá ya con fuerza desde el mes de junio, según las indagaciones que ha llevado a cabo durante las últimas semanas.

Otro dato que él mismo desea que no se cumpla, al menos del todo, es el resultado de los meses de primavera, donde «habrá poca lluvia». «Sí que habrá algunos días que estén marcados por las precipitaciones, pero no será como en esta última», aclara. Según su pronóstico, del 7 al 23 de enero se espera algo de lluvia, que podría ser tormentosa, mientras que a lo largo del mes de febrero también es posible algo de precipitación, pero más moderada. «Marzo será el mes en el que más precipitaciones caigan, especialmente a partir de la segunda quincena. Luego, en abril, apenas aparecen lluvias, aunque sí nubes», resume Alfonso Cuenca.

Con respecto a la nieve, pasará de largo una vez más en las ciudades. «Se quedará en las zonas de montaña y no llegará a los pueblos. Será en los últimos días del año y a comienzos de enero, que coincide con los días más fríos del invierno», explica. Con respecto a las temperaturas, el cabañuelista espera «un invierno suave, en la tendencia de los últimos años, con un frío que no se puede comparar a los duros meses de antaño». Y, con respecto a la primavera, será tambíen «cálida, seca y con algunas nubes, que serán más espesas en la segunda y tercera semana de mayo».

Las fiestas

Sin duda, aquellos que se dejan guiar por el pronóstico de las cabañuelas tienen varias fechas siempre como prioridad. Una de ellas es Semana Santa, que hace que miles de cofrades miren al cielo semanas antes. Este año, se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril y las noticias son positivas para los cofrades. «Vamos a tener dos episodios en Semana Santa. La primera parte, hasta el Miércoles Santo, los días estarán marcados por algo de nubosidad y algunas lluvias leves, pero a partir del jueves, en los días grandes, se espera buen tiempo con poca probabilidad de precipitación», asegura Cuenca.

Antes, hay otra fecha que muchos jienenses tienen ya marcado en el calendario, en octubre, con la Feria de San Lucas, que también será calmada. «Es posible que algún día se pueda producir una tormenta, pero con poco peso, será una feria medianamente tranquila», confirma.

Y, por último, Alfonso Cuenca aporta una alegría más, especialmente para «aquellos que tengan previsto alguna celebración o un enlace durante el otoño». «Será una buena época para casarse porque en octubre habrá poca lluvia, aunque sí algo más a finales de septiembre», traslada. Y así, tras semanas de observar las nubes , las conocidas como 'retornas' y de analizar los vientos de la 'Jándula' de Uclés, las cabañuelas han hablado.