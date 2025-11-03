Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rafael Delgado

El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG

Se encontraba reparando desagües de fondo de la presa del Rumblar para adecuarla a la vigente legislación

E. P.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:30

El buzo fallecido el pasado 30 de octubre en la presa del embalse del Rumblar, en Baños de la Encina, se encontraba trabajando para la ... Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG).

