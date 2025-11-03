El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG

El buzo fallecido el pasado 30 de octubre en la presa del embalse del Rumblar, en Baños de la Encina, se encontraba trabajando para la ... Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG).

Según ha indicado a Europa Press el organismo de cuenca a Europa Press, el buzo «realizaba trabajos en la obra de emergencia de reparación de desagües de fondo de la presa del Rumblar para adecuarla a la vigente legislación de presas».

Tras el suceso, la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional confirmó que el buzo fallecido era natural de Cantabria.

En el lugar

Fue el 112 el que informó el pasado jueves de que el accidente se había producido a las 17:15 horas, cuando un compañero logró sacar del agua a la víctima y solicitó ayuda al centro de coordinación.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, que no pudieron hacer nada por reanimar a la víctima por lo que certificaron el fallecimiento.

El 112 alertó también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.