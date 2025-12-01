Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén

Horas agónica con un final trágico. La muerte de Rosmed y Sharif, de 16 y 15 años de edad, ha conmocionado a Jaén. Fue el ... sábado de madrugada cuando se localizaron sus cuerpos sin v ida en el parque de la Concordia, pero hasta que dieron con ellos sus familias pasaron por una dura búsqueda y un cruce de mensajes que se están investigando.

Fue por la noche cuando el padre de una de ellas recibió un audio de su hija indicándole lo que tenía planeado y que se iba a quitar la vida. Las alertas saltaron y se echaron a las frías calles de la capital jienense para dar con la menor.

Aprovecharon la señal del móvil para intentar localizarlas y que indicaba que se encontraban en el parque de la Concordia. Sin embargo, ante la escasa iluminación que el padre ha incidido que debe mejorarse, pasaron por la zona y no se percataron de que estaban ahí, por lo que subieron hasta la Estación de Autobuses con la esperanza de verlas.

Sin embargo, a pesar de mostrar la fotografía de las niñas y no obtener respuesta por las personas que se cruzaban, decidieron regresar al parque y, finalmente, las localizaron entre los árboles de la parte trasera de la Biblioteca.

Incoherencias

No obstante, los mensajes y el estado de Sharif, «una niña feliz, que no le faltaba autoestima ni tenía depresión», hace sospechar al padre que «hay incoherencias» en el caso. Así, ha apuntado en un programa de Canal Sur y que recoge Europa Press que a las 21:41 horas, el teléfono de su hija tenía registrado un mensaje de la otra joven que era su amiga diciéndole que se iba a quitar la vida y sobre las 21:45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

Destaca que «no tendría sentido» que se mandaran mensajes si estaban la una junto a la otra. Además, el que le habría enviado Sharif a su novio para cortar «no tenía emojis» y no lo reconoce como el estilo de escritura habitual de su hija, lo cual aumenta sus sospechas.

Por el momento todo son teorías que se producen mientras la Policía Nacional prosigue con la investigación. El Instituto Médico Legal de Jaén, donde fueron trasladados los cuerpos, ha concluído el informe preliminar y espera tener el definitivo no muy tarde. No obstante, al estar el caso bajo secreto de sumario, no se comunicarán las conclusiones hasta que este se levante.