Imagen de archivo del parque de la Concordia. Efe

Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén

El padre de una de ellas recibió un mensaje sobre lo que planeaba hacer esa noche

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Horas agónica con un final trágico. La muerte de Rosmed y Sharif, de 16 y 15 años de edad, ha conmocionado a Jaén. Fue el ... sábado de madrugada cuando se localizaron sus cuerpos sin v ida en el parque de la Concordia, pero hasta que dieron con ellos sus familias pasaron por una dura búsqueda y un cruce de mensajes que se están investigando.

