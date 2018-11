«BUSQUE, COMPARE Y SI ENCUENTRA ALGO MEJOR, CÓMPRELO» La propuesta era buscar las siete diferencias entre Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs). Del trabajo de Ernesto Medina y Antonio Agudo ha salido un texto único, de autoría compartida, donde alternan las diferencias. Cada una lleva el nombre del creador E. MEDINA Y A. AGUDO Sábado, 17 noviembre 2018, 15:09

Recurro a Lope de Vega, «un soneto me manda hacer Violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto...», para excusar, maestro Agudo, la difícil tarea de señalar siete diferencias entre Casado y Rivera. «Catorce versos dicen que es soneto, burla burlando va la...»

Medina: Primera diferencia. Supongamos que ambos son entrenadores de equipos punteros de fútbol. A Casado se le exigen títulos, id est, victorias en las elecciones, que además deben ser efectivas, excluido aquello de jugamos como nunca y perdimos como siempre. Le exigen poder real. Si tropieza un par de veces o uno de los fracasos es por goleada, no podrá alegar que tenía lesionados o sancionados, -casos de corrupción pretéritos o amistades sospechosas de turbios manejos policiales-. O gana o es decapitado. Rivera, sin embargo, tiene temporadas por delante. Aspira a conseguir campeonatos, pero todavía está formando el equipo. Con una buena clasificación, ser terceros en la liga y obtener algún trofeo menor, como gobiernos de coalición en Andalucía o en municipios importantes, le bastaría para seguir en el banquillo.

Agudo: segunda diferencia. A Casado lo veo yo más de Góngora. Lo noto de verso afiligranado pero sin renunciar a la égloga cuando es menester y citando al eterno cordobés: «Ni en este monte, este aire, ni este río / corre fiera, vuela ave, pece nada, / de quien con atención no sea escuchada / la triste voz del triste llanto mío».

Rivera, sin embargo se me aparece en la metáfora poética cómo un mozetón pícaro y quevedesco al que no le hacen ascos las rimas asonantes o consonantes conque rimen con justeza: «Mas no de esotra parte en la ribera /dejará la memoria en donde ardía; / nadar sabe mi llama la agua fría, /y perder el respeto a ley severa»

Medina: tercera diferencia. Aunque ambos tienen un aspecto semejante, seductor y juvenil, Albert tiene el cuello más corto, lo cual no es asunto baladí, considerado su sentido figurado. No hubo de sacar la cabeza en luchas intestinas por lo que las cervicales no le crecieron con la darwiniana adaptación al medio que requirió Pablo para alzarse con el poder en el PP. Rivera es el alma mater de Cs y no ha de preocuparse de una puñalada trapera mientras que a su homólogo con ocasión de cualquier evento electoral le cumple la frase del augur a Julio César antes de su asesinato, «guárdate de los idus de marzo». Los de tu partido te aguardan en las escalinatas de las Cortes.

Agudo: cuarta diferencia. A ambos próceres les gusta usar la espada que más hondo hiere, la palabra. He decir aquí que, si bien Casado, tiene hechuras de buen tirador con el florete hay veces, más de las que quisiera, en las que marra la estocada bien por su precipitación o por los malos entrenadores que tuvo en el pasado. Rivera también es sagaz dando estocadas y su molinete es de notable fábrica, pero ¡ay! tanto juego de muñeca y trastabillar de piernas le hacen ser un espadachín muy irregular. Capaz de lo bueno y de lo no tanto al mismo tiempo.

Medina: quinta diferencia. No me imagino a Casado desnudo en un cartel de propaganda electoral como en su día hizo Rivera, porque es imposible que pueda desprenderse de la pesada mochila de rancio pasado que le han legado sus correligionarios, a la que él ha sumado pecadillos de formación académica, que sin embargo le confieren aura de estadista según los usos que impone la norma de Pedro Sánchez. El desnudo de Albert significa un elector más joven y desenvuelto que el clásico votante conservador del PP.

Agudo: sexta diferencia. Casado es más de doble nudo Windsor en la corbata mientras que Rivera, cuando la usa, prefiere el lazo estrecho y de nudo americano, pronto a la «flojez» en busca de dar un aspecto casual y de andar por el vecindario de cualquiera de nuestros lectores. Por contra D. Pablo tiene una imagen de joven amable y recto que acaba de sacarse notarías o una canonjía en provincias de mucho mérito. Cuestión de licenciados, capas y golillas.

Agudo: séptima diferencia. La encontré en un cine. A Casado me lo creo más viendo clásicos cómo Krámer contra Krámer para saber cómo se gestiona un divorcio, el de su partido, y a Rivera revisitando El Graduado para mantenerse en equilibrio ante la seducción de Mrs Robinson o el poder. Eso sí ambos usan el mismo tipo de nikis que Dustin Hoffman.

Medina: Contad si son siete las diferencias y está hecho, que no es tal pues, arrebatos oratorios al margen, en esencia son el mismo poema: gobernar o morir. Y ya que ambos por la misma cosa porfían también disputen por esta copla: «Muestra, subido al cielo, al bajo mundo / las nuevas uñas con que alzarle puedes, /ahora asidas a una débil caña. /Porque, Tercero de tan gran Segundo,/ podrás, como su espada y cetro heredes, /vencer al mundo y gobernar España».