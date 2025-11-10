En busca de fórmulas para crear un nuevo pabellón de deportes en la capital

Siguiente objetivo, a por un nuevo pabellón deportivo. El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la fórmula para plantear un nuevo pabellón de deportes en la ... capital que «dé servicio a clubes y a la importante demanda que general deporte base en la ciudad en distintas disciplinas».

Así lo traslada el alcalde de Jaén, Julio Millán, que junto al concejal del área Económica, Francisco Lechuga, ha visitado con el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y ediles y técnicos de la localidad manchega el Manzanares Arena, un pabellón con 1.800 plazas que encaja en las características que el Consistorio baraja para Jaén.

Se trata de unas instalaciones de reciente creación en las que además juega el equipo de fútbol sala local, el Quesos Hidalgo Manzanares FS, de la Primera División. «Sabemos que hay una importante demanda de clubes de un equipamiento que les dé respuesta, clubes que en deportes como el baloncesto, el balonmano o el fútbol sala, que complemente la oferta que se brinda en el Olivo Aren,a pero también para disponer de un pabellón más adaptado a las necesidades actuales, requerimientos que no cumplen los que tenemos en la actualidad como el de La Salobreja», explica Millán.

Además, añade que «se trata de dar una respuesta a clubes que hacen un gran trabajo y a los que tenemos que buscar alternativas por su importante rendimiento deportivo. Por eso queremos explorar alternativas a las instalaciones ya existentes».

Otras inversiones

El regidor recuerda que el Ayuntamiento «trabaja en la mejora de los equipamientos actuales», como la nueva pista de atletismo de 8 calles, la reforma de varias pistas e instalaciones en los dos pabellones actuales y la inclusión en la programación en el presupuesto de 2026 del arreglo de las cubiertas del pabellón de La Salobreja, «pero la gran rotación de las instalaciones demuestra que es necesario trabajar en una alternativa viable y definitiva».

Esta visita se una a la que mantuvo el alcalde hace unas semanas una reunión con el responsable del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, para valorar todas las opciones posibles de cara a su planificación y financiación.