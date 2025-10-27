En busca de los conductores 'supervivientes' del tranvía

¿Qué fue de los conductores del tranvía? Abril de 2011, los seleccionados como futuros empleados del tranvía de la capital terminaban su formación, de ... más de cien horas, en las aulas de la Universidad de Jaén para incorporarse a lo que serán sus puestos de trabajo.

Un total de 51 trabajadores, de los que 41 iban a ser conductores y diez operadores de sala a los que se les había exigido, entre otros requisitos, estar en posesión de los permisos de conducir B, C y D, así como del título de Graduado Escolar, ESO o Formación Profesional de primer grado, en el caso de los conductores, mientras que para los puestos de operador es necesario el título de alguna ingeniería técnica. Lo que pasó después siempre será historia de esta ciudad.

Desde entonces han pasado catorce años en los que muchos de esos trabajadores (entre los que había cuatro mujeres) han tenido que reorganizar su trayectoria laboral. De hecho, algunos optaron por seguir como transportistas, otros buscaron salidas en otros sectores como la seguridad e incluso los hay que emigraron al extranjero y allí siguen. También hubo quienes lo intentaron con el tranvía de Granada, pero ninguno fue seleccionado a pesar de la formación específica que habían recibido.

Profesionales con los que ahora Juan Prieto, uno de los representantes de los seleccionados para llevar los mandos del tranvía, está intentando contactar para saber cuáles estarían dispuestos a vivir una segunda parte. «Llevo varias semanas movilizando a todo el personal que fuimos seleccionados en su momento para contar con el número total que podría incorporarse», detalla.

El motivo

La razón viene de la mano de la promesa del delegado de Fomento, Miguel Contreras, con el que han tenido hasta cuatro reuniones por el momento. «La Junta nos ha trasladado que la prioridad es que todos aquellos que ya recibimos formación, específica para ostentar el puesto de conductor de tranvía, nos incorporemos una vez que se conozca la empresa que explotará la infraestructura», desvela Prieto.

De hecho, la previsión es que «entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se celebre una reunión a tres bandas con la pre-explotadora, la Delegación y los trabajadores para informar sobre la formación y futura contratación de personal». Cabe recordar, eso sí, que el tranvía sigue sin fecha para su puesta en marcha, aunque se espera que las pruebas en blanco (aún sin pasajeros) comiencen en enero.

Además, añade que la formación del personal «la realizará la empresa pre-explotadora», tras catorce años en los que las formas de trabajo han ido cambiando. «Somos los únicos certificados en los puestos de conductor y operador dentro del sistema tranviario de Jaén y nuestra formación llevaba implícito un compromiso de contratación», recuerda Prieto. También recuerda la «ilusión» con la que afrontaron una etapa que nunca llegó a ser realidad.

Por su parte, desde la Delegación solo confirman que seguirán manteniendo reuniones para «seguir avanzando en la puesta en marcha». Tras múltiples retrasos en el compromiso con el tranvía, parece que la Junta ahora prefiere la prudencia.