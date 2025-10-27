Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tranvía de Jaén, en pruebas, la pasada semana. M. MILLÁN
En busca de los conductores 'supervivientes' del tranvía

La Junta y los representantes de los trabajadores, a los que consideran «prioritarios» han tenido varias reuniones en vistas a su próxima puesta en marcha

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:12

¿Qué fue de los conductores del tranvía? Abril de 2011, los seleccionados como futuros empleados del tranvía de la capital terminaban su formación, de ... más de cien horas, en las aulas de la Universidad de Jaén para incorporarse a lo que serán sus puestos de trabajo.

