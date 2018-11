Bufones y rufianes (I) Opinión | La carrera El rufianismo (no sé por qué sale ahora esta palabra) se encarama al escaño y desde allí despliega su repertorio de histrionismo vírico. JOSÉ ÁNGEL MARÍN JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 14:51

Nuestro espécimen no es el líder de Queen, pero lo intenta. Rufián fue al estreno de 'Bohemian Rhapsody' y vio a Freddy Mercury con los brazos abiertos en el escenario ante un público entregado y, claro, quiso emularlo. Ensayó ante el espejo su pretensión mesiánica y en cuanto tuvo ocasión se puso a ello en el Congreso, pero le salió una bufonada. Aunque chapotea en su ciénaga de arrogancia como lo haría Shrek, tampoco llega Gabrielito a aquel ogro de película.

Complejos de superioridad superlativos habitan la criatura charnega hasta el punto que el amiguete aspira a convertirse en estrella del 'show business'; nada de quedarse en el papel de galán fantoche de la política-espectáculo con que nos obsequian él y sus colegas.

Como cualquier otro chaveta tóxico, Rufián, se crece en el ridículo y ahí alcanza su gloria. Un bufón de tal porte abre noticieros, copa portadas y nos da juego a los columnistas. El rufianismo (no sé por qué sale ahora esta palabra) se encarama al escaño y desde allí despliega su repertorio de histrionismo vírico.

Muchos confiaban en que cumpliera su promesa de 2015 y se pirase del Congreso a los 18 meses de sus primeros bufidos, como dijo. Pero como es político íntegro falta a su palabra y ahí sigue cobrando del erario público. Él cree en el catecismo de la emotividad primaria, en refritos de 'pan y circo'. De ahí que pronto lo veremos en los fogones de MasterChef o en los catres de Gran Hermano.

El partido que le ríe las gracietas (ERC) parece comulgar con su ética macarra y por eso coloca en primera fila a políticos de serie C que de críos cayeron en retrete radioactivo. Lástima que una formación que fue seria reclute hoy 'hooligans' que convierten la noble actividad política en derbi futbolístico (Boca - River). Elementos así cocean el parlamento y nos devuelven a la caverna.

Este diputado de mondongo e intestino nos suministra la nausea cotidiana y con su rigor primitivo logra que el Legislativo descienda al abismo. Los dirigentes de esta calaña cumplen con roles prefijados que aseguran nuestra desconfianza en la clase política, que nos animan a detestarla. Son parlamentarios que escupen desafueros y monsergas, que nutren la crispación porque a ellos genera suculentos dividendos. Son diputados de sobrada cabeza y muy poco seso.

Quizá estas palabras mías sean injustas para aquellos otros parlamentarios que arriman el hombro y se esfuerzan en desmentir el estereotipo rufianista. Para aquéllos, que me consta los hay entre 350, debe resultar agraviante compartir hemiciclo con semejante adalid del postureo, incluso respirar el mismo aire, viendo como el Congreso muta en escaparate, en plató de TV basura donde Rufián se siente en su salsa. Me cuenta un diputado que lo sufre de cerca que Gabrielillo no interpreta, que es así de impresentable del haz y del envés. No, no sobreactúa, ni es lo suyo impostura. Es su natural burdo y viral que aflora con y sin micrófono.