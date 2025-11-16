Buenas sensaciones tras la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada

La Diputación de Jaén destaca la «buena acogida» que han tenido los aceites de oliva virgen extra jienenses en la Fiesta del Primer Aceite de ... Jaén que se celebra este fin de semana en Fuenlabrada. Desde el pasado viernes han sido muchas las personas que han pasado por la Plaza de la Constitución de esta ciudad madrileña para catar y conocer las características y propiedades de los aceites tempranos de la provincia de Jaén.

Entre ellas, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, que recorrió junto al presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, los estand de la feria que cierra este mediodía, valorando el crecimiento experimentado por el sector y su apuesta por la máxima calidad.

«Los asistentes han podido valorar y comprobar la gran calidad de los aceites tempranos jienenses, pero también los beneficios que su consumo tiene para la salud, o el papel que desde el punto de vista medioambiental desempeña un cultivo como el del olivar, que es un instrumento de gran utilidad para luchar contra el cambio climático, ya que ejerce como un verdadero sumidero de dióxido de carbono», ha valorado Paco Reyes.

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada finaliza hoy después de tres jornadas en las que se han sucedido las catas de aceite temprano y las degustaciones gastronómicas elaboradas con productos agroalimentarios con el sello de calidad 'Degusta Jaén'.

Participación

Un total de 35 empresas jienenses que han acudido con sus aceites tempranos, a las que se suman una empresa de cosmética elaborada con aceite de oliva y otra de artesanía de madera de olivo, han participado en este evento en el que junto a la zona expositiva y comercial se han celebrado distintas actividades de divulgación, con catas profesionales de aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén a cargo de la Indicación Geográfica Protegida de Jaén y de las la Denominación de Origen Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, talleres en torno a la producción del aceite de oliva virgen extra, impartidos por la Oleoescuela Guardián de los Trofeos, y de artesanía, que ha llevado a Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda.

También en el marco de esta fiesta han tenido lugar actuaciones para promocionar la cultura jienense y andaluza, con la participación de la Casa Regional Andaluza en Fuenlabrada y el cuadro flamenco de Carmen Álvarez.