Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paco Reyes y Abelardo de la Rosa visitan uno de los estand. IDEAL
Promoción

Buenas sensaciones tras la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada

La Diputación de Jaén destaca la «buena acogida» que han tenido los aceites de oliva virgen extra jienenses en estas tres jornadas

C. C.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

La Diputación de Jaén destaca la «buena acogida» que han tenido los aceites de oliva virgen extra jienenses en la Fiesta del Primer Aceite de ... Jaén que se celebra este fin de semana en Fuenlabrada. Desde el pasado viernes han sido muchas las personas que han pasado por la Plaza de la Constitución de esta ciudad madrileña para catar y conocer las características y propiedades de los aceites tempranos de la provincia de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Â«Nos quedamos con la segunda parte; fue un punto muy valiosoÂ»
  2. 2

    El Real Jaén busca recuperar sensaciones sin Agus, Mario Martos, David, Óscar y Adri
  3. 3 Lluvias que empapan Jaén sin incidencias
  4. 4

    Los primeros compases del Conservatorio de Música
  5. 5 Lluvias que empapan Jaén sin incidencias
  6. 6 Jaén elabora un protocolo de respuesta común ante los casos de suicidio
  7. 7

    Y la puesta en valor de los restos arqueológicos del Conservatorio ¿para cuándo?
  8. 8

    Y la puesta en valor de los restos arqueológicos del Conservatorio ¿para cuándo?
  9. 9

    Vértigo (de altura y de precio)
  10. 10

    Los primeros compases del Conservatorio de Música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Buenas sensaciones tras la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada

Buenas sensaciones tras la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada