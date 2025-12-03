Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Panorámica del castillo de la Yedra, en Cazorla. Ideal

Buenas sensaciones en la provincia para el puente: se prevé una ocupación del 83,77%

El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas vuelve a liderar el ranking seguido de Úbeda y Baeza, con la capital al 80%

Ascensión Cubillo Villanueva

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:49

Buenas perspectivas turísticas de cara al puente de la Constitución. Los establecimientos hoteleros de la provincia se preparan para una de las fechas más fuertes ... en la antesala de la Navidad con una previsión de ocupación del 83,77%, seis puntos más que en el mismo puente de 2024, según los datos facilitados por TurJaén (Asociación de empresas de alojamientos, campings, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia).

