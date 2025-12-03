Buenas sensaciones en la provincia para el puente: se prevé una ocupación del 83,77%

Buenas perspectivas turísticas de cara al puente de la Constitución. Los establecimientos hoteleros de la provincia se preparan para una de las fechas más fuertes ... en la antesala de la Navidad con una previsión de ocupación del 83,77%, seis puntos más que en el mismo puente de 2024, según los datos facilitados por TurJaén (Asociación de empresas de alojamientos, campings, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia).

El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas vuelve a ser un año más el destino preferido por los turistas, donde se espera una ocupación del 92,40%, seguido por el combo de las ciudades Patrimonio de la Humanidad (Úbeda y Baeza) con un 90,67%.

La oferta de naturaleza sigue siendo uno de los principales reclamos de la provincia. En este sentido, el Parque Natural de Sierra Mágina alcanzaría un grado del ocupación del 86,36%. Le siguen la capital, con un 80,70%; la comarca y el Parque Natural Sierra de Andújar (79,57%); la Sierra Sur (77,40%), donde destaca Alcalá la Real con un 86,25%; y el Parque Natural de Despeñaperros (59,02%).

Estas previsiones son, en líneas generales, superiores a las de 2024 por lo que desde TurJaén muestran su satisfacción.

Esta asociación no ha sido la única que ha hecho un sondeo previo al puente de la Constitución y la Inmaculada, cuya duración este año (tres días) es menor con respecto a otros ejercicios anteriores.

La Junta de Andalucía también lo ha hecho y, en concreto, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, que estima un grado de ocupación hotelera del 71,8% en la provincia de Jaén.

En el caso de los alojamientos rurales, se prevé un pico del 63%, mientras que en lo que se refiere a las viviendas de uso turístico la provincia estaría por encima del 50% de plazas reservadas.

Del 95% para arriba

Son muchos los pueblos de la provincia que aprovechan este puente para encender el alumbrado navideño y dar el así pistoletazo de salida a una amplia programación de actividades que culminará el día de Reyes. Cazorla es uno de ellos, donde los establecimientos hoteleros ya registran una ocupación del 95% para las tres noches principales del puente, cifra que incluso se podría superar con las reservas de última hora, según el Ayuntamiento.

«La combinación del ambiente invernal, el inicio de la programación navideña y el atractivo natural del entorno auguran una de las mejores cifras de visitantes de los últimos años», traslada el Consistorio en una nota.

Cazorla estrenará estos días parte de su alumbrado especial de Navidad, con nuevas iluminaciones en espacios como la plaza de la Corredera, entre otros. La programación incluye un mercadillo navideño, chocolatada y cuentacuentos infantil.