«Buenas sensaciones» del CES sobre los presupuestos de Jaén

Ronda de contactos para exponer los presupuestos. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado del tercer teniente de alcalde y concejal del área Económica, Francisco ... Lechuga, y del cuarto teniente de alcalde y concejal de Empleo, Luis García Millán, ha intervenido en el pleno del Consejo Económico y Social (CES) local donde ha ofrecido los detalles y líneas estratégicas del proyecto de presupuestos municipales que se llevarán a pleno municipal para su aprobación inicial el próximo 25 de noviembre.

«Con esta reunión damos cumplimiento uno de los trámites preceptivos y necesarios que requiere el proceso para aprobar estas cuentas y lo hacemos, además, con satisfacción porque por nuestra parte seguimos dando pasos para dar cumplimiento de todos los compromisos adquiridos para este primer año de gobierno municipal», resume Millán.

En el pleno del CES, ha insistido en que los que se presentan son unos presupuestos «ambiciosos e ilusionantes e incluso históricos porque van a permitir después de más de una década que la ciudad Jaén pueda contar con una inversión superior a 23 millones, solo para una anualidad». «Una cuantía muy importante que vendrá a dar respuesta a las principales demandas que tiene la ciudad e torno a ganar nuevos equipamientos deportivos, mejorara los actuales, así como intervención en las calles que nos demandan muchos barrios, entre otras necesidades», apunta.

Por su parte, el presidente del CES local, Manuel Carcelén, ha manifestado «una primera sensación positiva de que han cumplido su compromiso fijado de que al final de año se tenga el proyecto definitivo de presupuesto». «A partir de ahora, tenemos convocadas para jueves y viernes las comisiones de trabajo y se emitirá el consiguiente dictamen, que no es vinculante», ha explicado.

Eso sí, ha destacado que después de muchos años «se haya recogida una inversión de casi 24 millones para la ciudad, que eso antes ni se soñaba».

Sobre el PP

Millán ha invitado a la oposición a analizar los presupuestos con altura de miras. «Entiendo que ahora trabajan en analizar a ver cómo pueden criticar estas cuentas, pero yo entiendo que tenemos que trabajar conjuntamente por luces largas, ver que defendemos el interés de la ciudad de Jaén, y que tener aprobadas estas cuentas es un paso importante para la estabilidad de la institución, la mejora de servicios y la confianza de la ciudadanía», traslada. Este pasado lunes, los 'populares' criticaron las «formas» con las que se habían presentado las cuentas, «sin consenso».