Reunión del CES local para analizar los presupuestos municipales. IDEAL
Exposición pública

«Buenas sensaciones» del CES sobre los presupuestos de Jaén

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, expone los detalles de estas cuentas ante el Consejo Económico Social, que emitirá una valoración, aunque no es vinculante

Manuela Millán

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:06

Ronda de contactos para exponer los presupuestos. El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado del tercer teniente de alcalde y concejal del área Económica, Francisco ... Lechuga, y del cuarto teniente de alcalde y concejal de Empleo, Luis García Millán, ha intervenido en el pleno del Consejo Económico y Social (CES) local donde ha ofrecido los detalles y líneas estratégicas del proyecto de presupuestos municipales que se llevarán a pleno municipal para su aprobación inicial el próximo 25 de noviembre.

Top 50
  1. 1 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  2. 2

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  3. 3 Siempre igual
  4. 4

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  5. 5 Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén
  6. 6 Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico
  7. 7 Un hito para homenajear el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a Jaén
  8. 8 La capital actualizará su presupuesto, con 202 millones, ocho años después
  9. 9

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera
  10. 10

    Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»

