«No hay habido buena gestión en este ayuntamiento desde hace años» El alcalde y varios de los tenientes de alcalde, en el pleno de este martes. / IDEAL El exconcejal de Hacienda de la capital coincide con su sucesora en que es imposible devolver la deuda acumulada JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 15 octubre 2019, 18:25

El pleno extraordinario de este martes era para otra cosa, para el contrato con Autobuses Castillo, pero el orden del día incluyó dos cuestiones financieras menores que, de forma imprevista, originaron un debate de calado, y sin las ataduras de otras veces, sobre la ya conocida penuria económica del Ayuntamiento de Jaén, el más endeudado por habitante de las capitales y ciudades del país. En el mismo, los principales actores reconocieron que los distintos gobiernos municipales no ha hecho las cosas bien en este capítulo y que es imposible devolver la deuda con los bancos, de 463 millones de euros, según el equipo de gobierno, y que la oposición rebaja a 436, por lo que el Ministerio de Hacienda tendrá que tomar, en el futuro, medidas especiales para Jaén.

Adelante Jaén (Podemos e IU) y Vox criticaron la nueva «patada a la lata», como llamaba el PSOE cuando era oposición a la ampliación del periodo para amortizar los últimos préstamos pedidos al Ministerio de Hacienda, el único 'banco' que presta ya al Ayuntamiento, como dijo la concejala de Hacienda, María Orozco (Cs), que a cambio exige medidas de ajuste. Ambas formaciones indicaron que el pago llegará hasta 2045, que debería conocerse la razón de la abultada deuda y dejar de poner parches.

«Efectivamente, no ha habido buena gestión en este Ayuntamiento desde hace años», admitió el que fuera concejal de Hacienda hasta junio, Manuel Bonilla (PP), quien dijo que es responsabilidad de todos los partidos que han gobernado la ciudad, solos o en coalición, que el PP no pudo reducir de forma drástica el déficit, que la situación que él se encontró era peor que la actual y que el Ayuntamiento no tiene capacidad para pagar la deuda, coincidiendo con su sucesora en que esta tendrá que solicitar medidas adicionales al futuro Gobierno de la nación.

María Orozco dijo la semana pasada que el objetivo es alcanzar el equilibrio presupuestario y, entonces, acudir con los deberes hechos al Ministerio y pedirle «medidas excepcionales» como la quita en la deuda. Pero una vez hechos los ajustes incumplidos por el anterior gobierno local. «No estaríamos aquí si se hubieran hecho las medidas del plan de ajuste», insistió antes de pedir colaboración. «Esto lo tenemos que hacer todos juntos. Estamos aquí para sacar este ayuntamiento adelante», apostilló. Le apoyaron los grupos de PSOE, Cs y PP, mientras que Vox se abstuvo y Adelante Jaén votó en contra.