Un brindis por el martes de Feria

Jaén Martes, 15 octubre 2019

Parece que el martes no es sinónimo de fiesta, pero eso será fuera de Jaén. Porque con un día como el de hoy, en el que ni frío ni calor, y sin rastro de la lluvia, no había impedimento para colocarse el traje de flamenca y coger la avenida de Granada directa hasta el recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera.

Encima sin las aglomeraciones del fin de semana, con espacio para bailar y sin altavoz tronando en la oreja, con más facilidad para charlar. Quizás sea por todo eso por lo que entre semana la media de edad en el ferial sube. El de hoy ha sido un día para todos los públicos, desde primera hasta última hora.

A medio día los grupos de amigos, muchos de ellos ya jubilados y sin tener que mirar el reloj porque prisas no tenían ninguna, y grupos de compañeros de trabajo, que adelantaron la hora del cierre de la jornada laboral y que echaron a los brazos de San Lucas.

- «¿Qué sois, compañeros de trabajo o amigos?», la pregunta más repetida de esta periodista.

-«Compañeros de trabajo y amigos», la respuesta más repetida en todos los grupos.

Eso es la Feria, olvidar los malos rollos, si alguna vez los hubo, y echar un buen rato. Empleados de Cajasur, del hospital El Neveral, enfermeras, residentes y trabajadores de la residencia Santa Teresa o del Centro Ocupacional de Jaén, inspectores de Hacienda.... Y así hasta un sin fin de profesiones, cada uno en su caseta y disfrutando de la feria a su modo.

Por la tarde, los niños. El primer Día del Niño se celebra hoy martes y muchos padres ni se lo pensaron, sobre todo los que tienen más de uno, que a 3 euros cada 'viaje' en cada atracción es fácil echar cuentas y pensar que es mejor no echarlas. El próximo Día del Niño será el domingo 19, así que las familias que hoy no puedan acercarse, aún tendrán otra oportunidad. Y por la noche, los más jóvenes, los más fieles, los que no fallan un día y tratan de llegar al final de la Feria haciendo pleno.

Música, colores y olores

Nada más entrar en la Feria hay algo que llama la atención, y que en las jornadas más tranquilas como las de estos días entre semana es aún más evidente. Se trata del hilo musical, que mantiene la misma canción en todas las atracciones y que incluso hace que no todas tengan encendidos los altavoces. Eso reduce el 'ruido' de la música considerablemente. Algunos dirán que le han quitado la 'gracia' a la Feria, y otros que se han ahorrado un dolor de cabeza.

Eso es fuera, en el recinto, en las atracciones, porque dentro de las casetas ya es otra cosa, aunque hace tiempo que los ritmos que más suenan en San Lucas son los ritmos latinos, de manera que la rumbita y las sevillanas, se han quedado en un segundo plano. Y sino que se lo digan a la caseta de los Bomberos, que como cada año se llena, sea día festivo o día entre semana, para disfrutar de la música y de los bailes que sobre el escenario se hacen. Por cierto, la novedad es que este año también hay bomberas.

Todos estos son los ambientes que se pueden descubrir a lo largo y ancho del recinto ferial, en unos días en los que es más fácil dejarse llevar por los colores propios de la feria, sobre todo los de los trajes de faralaes, o incluso por los olores, como el de los arroces que se cocinan en paelleras para cientos de personas o el de los churros con chocolate. Eso sí, estos días no son para la dieta.

«Hemos comido bien: chorizo, morcilla, patatas a lo pobre... Vamos que ahora nos tenemos que ir a bailar sí o sí porque sino esto no hay cuerpo que lo aguante», decía una mujer después de una comida de empresa. Pues eso, a seguir comiendo y bailando que todavía queda mucha feria por delante.