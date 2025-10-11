Brindis en las casetas en el primer sábado de feria

Para algunos y algunas, esta es la feria de las primeras veces: la primera vez que se ponen el traje de flamenca, que salen con ... su grupo de amigos sin la compañía de madres y padres o, directamente, la primera vez que vienen a la Feria de San Lucas. Hay quien hace dos por uno y cumple dos de las premisas anteriores,como por ejemplo el caso de la joven Paula Díez, una vasca de Vitoria que este sábado comía con su familia política en una de las casetas ataviada con un traje de flamenca. Nunca antes había venido a la Feria de San Lucas, así que ha aprovechado la ocasión para vivirla como una jienense más con vestimenta y complementos incluidos.

El ambiente que se veía en el ferial al mediodía era, sobre todo, familiar y también de grupos de amigos que se reunían en torno a la mesa para celebrar la vida. Las cervezas y los rebujitos fresquitos iban y venían pues el calor apretaba bajo las carpas de las casetas pese a que la hoja del calendario marcaba 11 de octubre. El menú más habitual en estos días festivos incluye embutidos ibéricos, arroz, migas, papas a lo pobre y flamenquines. Tocaba coger fuerzas para seguir con el 'tardeo' en las casetas de baile y de ahí hasta que el cuerpo aguantara.

Buenas expectativas

Las expectativas en el primer fin de semana de San Lucas son buenas teniendo en cuenta también que coincide con el puente con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar. De ahí que la mayoría de casetas hayan colgado el cartel de completo estos días.

El Palio, regentada por la Cofradía del Perdón de la capital, es una de ellas: suele dar una media de 100-120 servicios en mesa a los que hay que sumar las consumiciones en barra. Esta caseta tiene solera porque es una de las más antiguas: en la década de los 80 ya ofrecía comidas.

Los usuarios de los Centros de Participación Activa de Personas Mayores del Ayuntamiento de Jaén también celebraron su jornada de convivencia en el marco de la feria. Todos ellos compartieron un tiempo juntos fuera de las instalaciones en las que cada día realizan actividades y conviven casi como familia. «Ese buen ambiente, ese gran trabajo que hacen todas y todos los empleados por mantener activas a las personas que dan vida a estos centros tiene su reflejo en jornadas como esta donde se disfruta y se comparte, que es además una seña de identidad de nuestra Feria de San Lucas, abierta a todos, inclusiva, diversa y donde cabe todo el mundo», explicó la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre.

La afluencia de público al recinto ferial iba creciendo conforme avanzaba la tarde de la mano de quienes optaron por comer en casa o en los bares y restaurantes del centro. Fotos en el pórtico de feria y chatos de vino para animar la cosa. Los más pequeños, por su parte, disfrutaban de los 'cacharricos' mientras padres y abuelos aguardaban pacientemente a que el viaje terminase; muchos de ellos inmortalizaban el momento con sus móviles. Los coches locos o el sapito loco hacían las delicias de los más pequeños, mientras que los adolescentes se decantaban por la noria o la barca vikinga.

Uno de los puntos fuertes de esta feria es su buen ambiente y su larga duración, según Ray, que iba acompañada por sus amigos Eva, David y Rubén. «San Lucas es la mejor feria porque es la nuestra», añadía Rosa, la madre de una de ellas. Este grupo también mencionaba la música y las atracciones como atractivos.

Punto Violeta

Cabe destacar la existencia del Punto Violeta, un lugar de atención, información y acompañamiento donde cualquier persona podrá acudir si sufre algún tipo de agresión o, simplemente, quiere saber cómo actuar ante una situación de acoso o violencia. Está ubicado junto a la parada de autobús en la entrada de la feria por la carretera de Granada junto a la Ronda Sur. En la primera noche de feria los efectivos de este servicio no habían tenido incidencias reseñables, según informó ayer el Consistorio.

El dispositivo estará habilitado los días de mayor afluencia de público en el recinto ferial: este fin de semana y los días 17, 18 y 19 de octubre, desde las 00:00 a 05:00 horas. Además, este espacio se reforzará con un punto violeta itinerante señalizado con una banderilla que se irá moviendo por todo el recinto ferial para ser fácilmente localizado. El lema de este año es 'Mismos espacios, mismos derechos'.

La feria continúa este domingo con el tradicional XXIII Encuentro Nacional de Arte de encaje de bolillos, en el palacio provincial de la Diputación de 10:00 a 13:30 horas. Por otro lado, arranca la iniciativa 'Jaén baila en feria' en la plaza de la Constitución, con la muestra de danzas a cargo de la escuela 'Raquel Damas' (12:30 horas), el flashmob 'Jaén, baila por sevillanas' (13:00 horas) y la muestra de danza urbana a cargo de Estudio Noveno (17:30).