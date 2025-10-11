Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Encuentro de amigas en una de las casetas. Fotos: A. Cubillo
Feria San Lucas

Brindis en las casetas en el primer sábado de feria

Jienenses y visitantes se ponen sus mejores galas para disfrutar de la gastronomía local y bailar hasta que el cuerpo aguante

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:51

Comenta

Para algunos y algunas, esta es la feria de las primeras veces: la primera vez que se ponen el traje de flamenca, que salen con ... su grupo de amigos sin la compañía de madres y padres o, directamente, la primera vez que vienen a la Feria de San Lucas. Hay quien hace dos por uno y cumple dos de las premisas anteriores,como por ejemplo el caso de la joven Paula Díez, una vasca de Vitoria que este sábado comía con su familia política en una de las casetas ataviada con un traje de flamenca. Nunca antes había venido a la Feria de San Lucas, así que ha aprovechado la ocasión para vivirla como una jienense más con vestimenta y complementos incluidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consistorio homenajea a siete docentes que cierran su etapa en Andújar
  2. 2 La ONCE deja 350.000 euros en Andújar
  3. 3 Acompañar el dolor de los pacientes y familiares hasta el final
  4. 4

    El Jaén FS no encuentra su personalidad y pierde 4-0 frente al Barça FS
  5. 5 Una incidencia provoca una hora de retraso en el tren de Sevilla a Granada
  6. 6

    El Real Jaén CF recibe a una UDMelilla necesitada de puntos y buenas sensaciones
  7. 7 Cervezas y arroz a tutiplén: arranca la diversión en la Feria de Jaén
  8. 8 Temática y recorrido de la cabalgata inaugural de San Lucas
  9. 9

    ¿Cuánto cuesta ser juez?
  10. 10 El Consistorio y los colectivos vecinales tejen alianzas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Brindis en las casetas en el primer sábado de feria

Brindis en las casetas en el primer sábado de feria