Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen aérea de Montizón. IDEAL

La brecha salarial por código postal: 1.300 euros mensuales entre municipios de Jaén

La renta media en La Guardia alcanza los 2.600 frente a otros 18 en el que no se supera el salario mínimo, como Montizón o Noalejo

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:30

Comenta

Misma provincia, distintas realidades. A veces cuando se abordan temas económicos se tienden a generalizar con datos que equiparan a todos los jienenses por igual. ... Sin embargo, el código postal determina la vida de los ciudadanos, tanto en dinero que disponen para llegar a fin de mes como en las alternativas para gastarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crecen las voces y los argumentos en contra de la planta de biogás en la zona
  2. 2 La Alpujarra se queda sin burros
  3. 3 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  4. 4 La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches
  5. 5

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  6. 6 El Ayuntamiento firma acuerdos con colectivos sociales, sanitarios, de mayores y con el taxi adaptado
  7. 7 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  8. 8 Jaén avanza en la ordenanza de tráfico con un nuevo mapa de transporte público que incluye el tranvía
  9. 9 El equipo Eco-Jándula aspira a romper registros en 2026
  10. 10 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La brecha salarial por código postal: 1.300 euros mensuales entre municipios de Jaén

La brecha salarial por código postal: 1.300 euros mensuales entre municipios de Jaén