La brecha salarial por código postal: 1.300 euros mensuales entre municipios de Jaén

Misma provincia, distintas realidades. A veces cuando se abordan temas económicos se tienden a generalizar con datos que equiparan a todos los jienenses por igual. ... Sin embargo, el código postal determina la vida de los ciudadanos, tanto en dinero que disponen para llegar a fin de mes como en las alternativas para gastarlo.

Prueba de ello es que La Guardia registra una renta media bruta por habitante el doble de alta que el municipio más pequeño, Montizón, 2.593 frente a 1.236, según los datos públicos de la Agencia Tributaria. Es decir, que cada ciudadano montizeño tiene que llegar a fin de mes con 1.300 euros menos respecto a sus paisanos guardeños.

Una diferencia que si bien es elevada, en el pueblo no se percibe día a día. Al menos así lo señala su alcalde, Valentín Mereciano García, quien explica que allí el nivel de vida «es muy bueno». «Aquí se vive muy bien y no vemos que los vecinos tengan dificultades para llegar a fin de mes», asevera.

La dedicación en una localidad tan pequeña es clara: la agricultura. La azada, el pico o el tractor son las herramientas principales de unos vecinos que suelen poseer explotaciones donde trabajar y dar algún jornal, mientras que unos pocos están empleados en oficina o tiendas de alimentación. «El 90% se dedica al campo, y aquí el que busca trabajo lo encuentra», relata el primer edil.

Tampoco lo notan en Cambil, o así lo afirma su alcalde, José María Guzmán. Para explicar los datos, el primer edil señala dos motivos: la inmigración y el envejecimiento de la población. En el primer caso, señala que en un pueblo con 2.600 habitantes los 200 extranjeros censados bajan la media del pueblo.

«Por desgracia su salario no suele ser muy alto. El otro motivo es el envejecimiento de la población. Gran parte de los vecinos de Cambil son personas jubiladas que cobran pensiones bajas, como el caso de mujeres que reciben solo la no contributiva», explica Guzmán.

Salario mínimo

Montizón es solo un ejemplo entre docenas de pueblos en Jaén. Por desgracia, hasta un total de 18 municipios de la provincia con más de 1.000 habitantes no superan los 16.576 euros anuales brutos. Esto se traduce en que los vecinos de media no alcanzan ni siquiera a percibir el Salario Mínimo Interprofesional.

De hecho, la situación es más grave si se compara a nivel nacional. De entre los diez municipios más pobres de toda España, tres se encuentran en la provincia de Jaén: Montizón (sexto), Noalejo (séptimo) y Cambil (décimo). Estos vecinos se tienen que apañar para sobrevivir con entre 1.230 y 1.247 euros mensuales, mientras en lugares como la capital o Úbeda se supera holgadamente los 2.400, el doble.

De hecho, no hay ningún municipio en toda Jaén que supere la media española, que se sitúa en los 31.333 euros anuales. Si se compara con la cifra en Andalucía (26.065), solo dos localidades están por encima: La Guardia y Jaén.

Aun así, es cierto que el gasto en estos pueblos es menor. En los pagos diarios, como un desayuno o un refresco, suelen ser más baratos. «Al final de mes si haces cuentas la diferencia se nota. Sí es cierto que con la inflación vemos que la diferencia con las ciudades se ha acortado, pero todavía es más barato», asegura Lázaro Martínez, concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Noalejo.

En lo que sí existe una diferencia abismal es en la vivienda. Mientras en la capital alquilar o comprar una casa es una odisea (o imposible directamente), en los pueblos es más asequible. «Aquí en Noalejo una buen piso te puede salir por 300 euros. Ha subido un poco en los últimos años, pero es que por ese precio en la capital con suerte solo alquilas una habitación», explica el edil.

Vehículo

Una de cal y otra de arena. Si la vivienda es más asequible, también es más necesario, o imprescindible, disponer de vehículo propio para poder trasladarse. Hacer la compra en grandes superficies, ir al cine o al médico o resolver gestiones legales son algunos de los quehaceres diarios para lo que es necesario coger el coche. «Es indispensable. En el caso de las personas mayores dependen de familiares u amigos que los lleven», señala Martínez.

Por tanto en estos pueblos las comunicaciones son esenciales, aunque su estado es dispar. Mientras en Noalejo su cercanía a la autovía les permite desplazarse con facilidad, en el caso de Montizón su propio alcalde las califica de «regulares». «Tenemos servicio de autobús, pero con poco horarios que hacen difícil que se adapten a todos los horarios», manifiesta Valentín Mereciano García.

¿Y respecto al ocio? Pues en estos pequeños pueblos no disponen de tantas alternativas. La época más pujante es en verano, cuando familias pasan allí las vacaciones enteras que multiplican la población y le dan más vida. Ahí es fundamental el cine de verano, oportunidad para disfrutar de los últimos estrenos, además de ser punto de reunión social.

El resto del año lo que destaca es la vida comunitaria. Mientras en las ciudades se tiende al individualismo, a conocer menos a los vecinos, en los pueblos permanecen los lazos de comunidad. Es habitual la estampa de las sillas en la calle para largas conversaciones, mesas con juegos tradicionales como el parchís y dominó y las casas con puertas abiertas de par en par.