La borrasca Claudia da paso al frío en Jaén

Tras un fin de semana intenso de lluvias, la borrasca Claudia ha empezado a remitir desde este lunes en Andalucía y da paso al frío. ... A partir del jueves se espera un fuerte descenso de las temperaturas, cercanas a los cero grados en la zona oriental, a causa de una masa de aire frío que se ha desplazado desde las costas gallegas hacia el sur de la Península, según ha explicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, en declaraciones a Europa Press.

A partir del martes, el delegado ha apuntado que la comunidad espera un anticiclón atlántico que traerá «una masa de aire frío desde el norte hasta el sur», lo que conllevará un descenso de las temperaturas en los próximos días.

En la provincia de Jaén, la predicción del tiempo para el martes, 18 de noviembre, es de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, con vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente norte por la tarde. En Jaén capital se esperan unas temperaturas máximas de 15º y mínimas de 8º; en Alcalá la Real, 13º y 2º; en Andújar, 18º y 6º; en Cazorla, 13º y 7º; y en Linares, 16º de máxima y 7º de mínima, según la Aemet.

Asimismo, Del Pino ha indicado que el jueves 20 se espera la vuelta de las lluvias a causa de una vaguada en la parte oriental de Andalucía, que ocasionará «algunas precipitaciones que pueden ser de nieve por encima de los 1.000 metros» en Sierra Nevada, en la Sierra de Cazorla y en Granada ciudad. No obstante, estas precipitaciones «cesarán con la llegada del fin de semana» y se presentarán «cielos despejados» en todo el territorio andaluz.

El frío seguirá siendo la tónica dominante el fin de semana en la provincia jienense, con temperaturas mínimas previstas el sábado de -2º en Andújar, -1º en Alcalá la Real y 0º en Cazorla, mientras que en Jaén y Linares serán de 2º y 1º, respectivamente.