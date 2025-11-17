Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El paraguas ha vuelto a ser necesario este lunes en la capital jienense. A. C.

La borrasca Claudia da paso al frío en Jaén

A partir del jueves se espera un fuerte descenso de las temperaturas, cercanas a los cero grados en la zona oriental de Andalucía

A. Cubillo

Jaén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Tras un fin de semana intenso de lluvias, la borrasca Claudia ha empezado a remitir desde este lunes en Andalucía y da paso al frío. ... A partir del jueves se espera un fuerte descenso de las temperaturas, cercanas a los cero grados en la zona oriental, a causa de una masa de aire frío que se ha desplazado desde las costas gallegas hacia el sur de la Península, según ha explicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, en declaraciones a Europa Press.

