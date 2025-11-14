Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluvia en Jaén en una imagen de archivo. IDEAL

La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado en Jaén

Las precipitaciones han caído con fuerza en toda la provincia, en especial en la Sierra Sur, Sierra Mágina y Sierra Morena

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:51

La borrasca Claudia deja buenas noticias para el campo jienense. Con Jaén y Almería como las únicas provincias andaluzas sin alerta amarilla por este fenómeno ... climatológico, la jornada del viernes se salda con abundantes precipitaciones repartidas en todo el territorio, llegando a registrarse en algunos puntos hasta 40 litros por metro cuadrado.

