La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado en Jaén

La borrasca Claudia deja buenas noticias para el campo jienense. Con Jaén y Almería como las únicas provincias andaluzas sin alerta amarilla por este fenómeno ... climatológico, la jornada del viernes se salda con abundantes precipitaciones repartidas en todo el territorio, llegando a registrarse en algunos puntos hasta 40 litros por metro cuadrado.

Con lluvias que comenzaron desde la madrugada, la Sierra Sur de Jaén ha sido la zona con precipitaciones más abundantes. Así, la estación Río Frío de Los Villares registraba en torno a las 21:00 horas 43,7 litros por metro cuadrado, si bien en otros puntos del municipio la cifra era inferior, alrededor de los 30.

Otro municipio de la Sierra Sur bendecido por la lluvia fue Noalejo, donde las precipitaciones se situaron en los 35 litros por metro cuadrado. Además, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén también registraban cifras superiores a los 30 litros.

En los municipios de Sierra Morena y Sierra Mágina oscilaron entre los 20 y 30 litros por metro cuadrado. El pueblo que registró cifras más altas fue Torres, con algo más de 34, seguido muy de cerca por Baños de la Encina y La Carolina, que alcanzaron los 30. Otros como Guarromán, Albánchez de Mágina o Andújar se quedaron cerca de esa cifra.

Respecto a la capital, las mediciones varían dependiendo de la estación, con valores entre 13 y 26 litros por metro cuadrado, con una media de entorno a los 20 litros. En la zona de la depresión del Guadalquivir las mayores precipitaciones se registraron en Arjonilla (30 litros), mientras que otros municipios, como Linares, Mancha Real o Lopera superaron holgadamente los 20.

Una de las zonas con lluvia menos intensa fue La Loma. Las cifras se sitúan entre los 10 y 20 litros por metro cuadrado, siendo Villanueva del Arzobispo el municipio con una cifra más alta. En Úbeda las precipitaciones estuvieron en torno a los 15 litros, al igual que en Baeza.

Por último, en la sierras de Cazorla y Segura las precipitaciones también fueron más escasas, con una homogeneidad de los municipios en torno a los 15 litros por metro cuadrado.