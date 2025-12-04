Las bondades del aceite de oliva llegan a un centro educativo en Guadalajara

La 22ª campaña de promoción del aceite de oliva virgen extra que celebran UPA con la Diputación Provincial prosigue su caminar con dos nuevas actividades ... en tierras de Castilla la Mancha. La primera, un desayuno saludable en el CEIP Ocejón, para sus 333 alumnos. La segunda, una cata-maridaje con 40 estudiantes y profesores de Cocina del Centro Público Integrado de Formación Profesional Guadalajara.

El secretario general de UPA Andalucía y Jaén, Jesús Cózar; el secretario general de UPA Castilla la Mancha, Julián Morcillo; la secretaria general de UPA Guadalajara, María José Ramiro; y el diputado de Agricultura, Javier Perales, junto al vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, han sido los encargados de presidir el desayuno y el foro, actividades en las que ha vuelto a quedar patente la importancia de la promoción y de la formación en aceite de oliva virgen extra para aumentar su consumo.

Los 333 alumnos del colegio de Guadalajara han descubierto las bondades saludables del aceite de oliva convirtiéndose ellos mismos en cocineros por unos momentos gracias a UPA, puesto que han elaborado su propio desayuno saludable a base de aceite de oliva virgen extra.

Mientras tanto, en el centro formativo con especialidad de Cocina, 40 estudiantes y profesores han tenido la oportunidad de conocer un poco más en profundidad cómo se elabora el aceite de oliva y, después, se han convertido en catadores para descubrir las cualidades organolépticas y la calidad de diversos aceites gracias a las explicaciones realizadas por la técnica de UPA Jaén, Rocío Poza.

En su intervención, el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, agradeció al colegio, al centro de formación y a los compañeros de UPA Castilla la Mancha que nos hayan abierto sus puertas para hacer esta actividad. Explicó que «son ya 22 años promocionando el AOVE por toda España, de la mano de la Diputación Provincial de Jaén, a la que agradecemos su compromiso con el olivar jienense, con una increíble aceptación, porque el objetivo es que los niños y las niñas aprendan en el 'cole' a hacerse un desayuno o una merienda saludable y se lo lleven a su casa».