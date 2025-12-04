Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del desayuno saludable. IDEAL

Las bondades del aceite de oliva llegan a un centro educativo en Guadalajara

Se ha celebrado un desayuno saludable con más de 300 alumnos y una cata-maridaje con 40 estudiantes y profesores de Cocina

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:54

Comenta

La 22ª campaña de promoción del aceite de oliva virgen extra que celebran UPA con la Diputación Provincial prosigue su caminar con dos nuevas actividades ... en tierras de Castilla la Mancha. La primera, un desayuno saludable en el CEIP Ocejón, para sus 333 alumnos. La segunda, una cata-maridaje con 40 estudiantes y profesores de Cocina del Centro Público Integrado de Formación Profesional Guadalajara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La voz de Mickey Mouse es de Úbeda
  2. 2 Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia de Jaén
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes
  4. 4 La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»
  5. 5 El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos
  6. 6 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  7. 7 Masymas abre el supermercado más grande del centro de Jaén
  8. 8 Jaén sigue iluminándose por Navidad: la Diputación enciende su alumbrado
  9. 9 Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
  10. 10 La aceituna de regadío, «un 30% más baja de lo esperado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las bondades del aceite de oliva llegan a un centro educativo en Guadalajara

Las bondades del aceite de oliva llegan a un centro educativo en Guadalajara