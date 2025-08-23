Los bomberos voluntarios de Jaén se desplazan a Galicia

Manuela Millán Sábado, 23 de agosto 2025, 18:42 Comenta Compartir

Cambio de rumbo para intentar ayudar en un paisaje desolador. Los ochos bomberos de Jaén que se trasladaron el pasado jueves hasta Castilla y León para ayudar, de manera voluntaria, en los incendios que asolan la comunidad, cambiaron de destino este viernes, para prestar su apoyo ahora en Galicia. «Hemos estado perimetrando la zona noroeste de la provincia de Salamanca desde que llegamos. En concreto, en el municipio de Vitigudino, donde uno de los incendios ha calcinado entre diez y quince mil hectáreas en toda la zona, pero ya está controlado», resumía el jefe de bomberos de la capital, Antonio Tobaruela.

Además, durante las primeras horas desde que salieron de la capital, sobrevolaron la zona, «muy deprimida y con pocos medios». «Hay un gran número de aldeas que se han quedado a escasos metros del fuego, los vecinos tienen miedo de que las llamas se reactiven y no quieren que los profesionales se marchen», añadía este bombero.

Galicia

Tras esas primeras horas, el centro de coordinación les pidió que se marcharan más al norte, en concreto a la zona limítrofe entre Zamora y Galicia, donde también el fuego está acabando con un los campos. Se trata de una zona próxima también a Portugal. «Camino a esta zona, solo vemos kilómetros y kilómetros de campos calcinados, es muy duro, las consecuencias son muy graves porque se ha llevado la forma de vida de muchas de las personas que viven aquí», señalaba Tobaruela.

Allí estarán al menos hasta el próximo domingo, aunque todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos y lo necesarios que sean.

Los héroes

Los ocho bomberos son Francisco Javier Gómez, Juan Pablo Rodríguez, Cezar Ciobanu, José Luis Lomas, Alejandro Montes, Raúl Molero y Martín Rodríguez, bombero jubilado voluntario que con sus palabras ejemplifica el sentir de estos profesionales. «Teníamos que actuar ante esta situación», señalaba, Antonio Tobaruela, quien dirige al equipo de voluntarios estos días.

Los bomberos viajan con una bomba urbana pesada, una bomba forestal ligera y un microbús de apoyo con equipos personales para ataque del fuego. Has ahora, su función principal ha sido la de apoyo a interfaz urbana, es decir, la protección de los pueblos y su perímetro ante el fuego.