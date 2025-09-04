Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ideal

Las bodas de personas del mismo sexo se triplican en una década

A lo largo de 2024 se realizaron 62 bodas, frente a la veintena que se registró hace unos diez años en Jaén

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:34

El amor sin límites y en su mayor muestra pública. Un «sí, quiero», que marcó un hito histórico aquel 2005 y que todavía se cumple. ... El matrimonio igualitario o las bodas entre personas del mismo sexo se han ido afianzando con el paso de los años, como un rito más, una tradición que se festeja en igualdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

