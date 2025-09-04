Las bodas de personas del mismo sexo se triplican en una década

El amor sin límites y en su mayor muestra pública. Un «sí, quiero», que marcó un hito histórico aquel 2005 y que todavía se cumple. ... El matrimonio igualitario o las bodas entre personas del mismo sexo se han ido afianzando con el paso de los años, como un rito más, una tradición que se festeja en igualdad.

Así, 2024 cerró con un total de 62 bodas del mismo sexo en la provincia de Jaén, siendo de distinto sexo 2.387. Es lo que se refleja en el informe más actualizado del Instituto de Estadística y Cartografía de Andaluza, que acaba de publicar los datos del último trimestre del año anterior, por lo que se puede hacer balance del total, a la espera de que se confirmen, pues se han publicado de manera provisional en la web de la IECA.

De hecho, como dato anecdótico, en la plataforma de información de la comunidad autónoma se muestra que hubo uno de este tipo de enlaces celebrado según la religión católica, que habría sido el único de toda Andalucía. Las demás fueron exclusivamente civiles. Entre las parejas de distinto sexo fueron 1.354 las civiles, frente a las 1.033 religiosas.

Cifras que, comparado con hace una década, se comprueba la evolución favorable. De esta forma, en el año 2014 se celebraron 18 enlaces de personas del mismo sexo, una veintena que hoy en día se ha multiplicado hasta triplicarse.

El crecimiento ha sido exponencial, según se registra en la IECA. Nada más aprobarse la ley, pasaron por el altar civil siete parejas en la provincia jienense. Para 2010, lo hicieron doce, y llegados a 2015, 16. El año de la pandemia tuvo un ligero frenazo, y entonces fueron 20 los enlaces de personas del mismo sexo. La situación continuó creciendo y en 2022 ya sumaban 39 parejas en Jaén que se casaron.

Curiosamente, el año anterior hubo dos enlaces más que este, siendo entonces 64 y, en 2024, 62, pero la diferencia es apenas remarcable.

Eso sí, tanto hombres como mujeres se dan el «sí» en casi misma cantidad. De hecho, el último registro señala que fueron 30 hombres y 34 mujeres, en cerca de un 50%.

A la cola

Ya en 2019, desde la Federación Andaluza LGBT se destacaba que Jaén era «la última provincia andaluza en bodas entre personas del mismo sexo», con 197 enlaces desde 2005. No obstante, el dato reflejaba el «avance hacia la normalización» del matrimonio igualitario y su impacto sociocultural. Se remarcaba que es «un derecho que debería estar consolidado en todo el mundo».

A lo largo de los años se observa que la cifra ha ido en aumento y se ha generalizado en la provincia. No obstante, tal como reclaman desde estos colectivos, «queda mucho por hacer» y en Jaén no se destaca por este tipo de uniones, como sí ocurre, por ejemplo, en Málaga, donde tanto por su ubicación y ser un destino 'Lgbt-friendly' es común que se celebren más enlaces.