Bizcochable Opinión | La carrera ¿Qué augura un país instalado en el credo del pensamiento débil extendido también por las instituciones clave? JOSÉ ÁNGEL MARÍN JAÉN Martes, 30 octubre 2018, 16:13

No hace falta bola de cristal para deducir que nada quedará en pie donde todo vale. Resulta inquietante habitar en un sitio donde todo lo sólido ha sido licuado por sentimentalismos de pantallita, donde son referentes llorones y rufianes. ¿Qué augura un país instalado en el credo del pensamiento débil extendido también por las instituciones clave?

Incluso para opinar, que es la más venial de las opciones, habría que documentarse y no largar lo primero que a uno se le viene al hocico. Pero claro, en una sociedad donde el criterio está en vías de extinción y la reflexión es cosa de una minoría en regresión, es dable cualquier catástrofe.

De entre el cúmulo de posibles desatinos, a los juristas nos duelen los desvaríos que dañan la seguridad jurídica. Nos aflige que las bases del sistema las convierta en una pamema esa licuadora que tritura instituciones para que rimen con la lógica facilona. A algunos juristas rompe la toga la desconfianza generada por la crisis de las hipotecas tras hacerse pública la más reciente decisión del Tribunal Supremo que decreta que es el banco, y no el cliente (es decir, ni usted ni yo), quien tiene que apoquinar el impuesto de actos documentados que tan felices venía haciendo a los mortales que no obedecen a unas siglas.

El Supremo tendría que distanciarse de ese miasma social donde nada es sólido. Digo que resulta enervante pensar que el alto Tribunal, el garante jurídico último, pueda quedar así licuado, y lo digo cuando todavía faltan días hasta la cita del pleno de la Sala contenciosa para rumiar ese cambio de criterio que a los bancos da tanta risa. Vaya por delante que incluso en una junta de regantes de azadón al hombro, saben que la reunión plenaria para mudar o no de criterio tiene que celebrarse antes de adoptar una decisión, y no a posteriori una vez dictada sentencia firme. Esta curiosa actividad revisora -a toro pasado- es otra evidencia de que todo vale, y de que aquí no dimite nadie aunque haya metido la pata hasta el corvejón.

No sé en qué momento nos acostumbramos a esta dinámica que produce sonrojo, ni cuándo dimos carta blanca a unos gobernantes que bien podrían protagonizar un mal sueño, ni en qué instante aceptamos los mensajes que nos trasladan perfectos indocumentados, ni cuándo aquéllos la emprendieron a hachazos con otras instancias pasándose por el forro sus decisiones. Todo eso ya lo tenía medio encajado. Pero no imaginaba que quien se pasaría por el arco del triunfo sus propias sentencias sería el Tribunal Supremo.

Aprendí en la facultad de Derecho y después corroboró mi maestro Cesáreo Rodríguez-Aguilera, que las sentencias no son barro ni plastilina, es decir, que los pronunciamientos judiciales firmes no son chicle, y que quienes así lo entiendan o son ilusos o ineptos. Considerar bizcochable al Supremo equivale a dinamitar el último bastión de las garantías ciudadanas ante los abusos de los poderosos, sean bancos o gobernantes.