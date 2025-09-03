Bienvenida a un centenar de niños en las cuatro escuelas municipales infantiles de Jaén Desde el Ayuntamiento señalan que hay una ocupación del 44%, por lo que las instalaciones están abiertas a nuevas matriculaciones

Mañana de llanto, de abrazos y primeras despedidas. Padres y madres han llevado este miércoles a sus pequeños a las guarderías, arrancando así el año lectivo. En la capital, el alcalde, Julio Millán, junto a la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha visitado la Escuela Municipal Infantil de Las Fuentezuelas para compartir además un tiempo con el personal de este centro y con los progenitores, en un momento tan importante para sus hijos e hijas.

Millán ha destacado la calidad y el papel fundamental de este servicio a la hora de facilitar la conciliación familiar y laboral y ha subrayado que estas escuelas «no son solo espacios educativos, sino que se conforman como pilares de apoyo para las familias en los que, a su vez, se fomenta el bienestar de los niños y niñas y se estimula su desarrollo en un entorno seguro«.

Las Fuentezuelas, Cervantes -en la calle Carrera de Jesús-, Carmen Murillo -en el barrio de La Magdalena-, y Pedro Expósito -en el barrio del Tomillo han dado hoy la bienvenida a un centenar de niños y niñas de Jaén, con una ocupación del 44%, por lo que las instalaciones están abiertas a nuevas matriculaciones.

En el caso de la escuela ubicada en Las Fuentezuelas, se han matriculado cuarenta y siete niños y niñas, lo que significa que se ha mejorado la ocupación con respecto al curso anterior llegando a superar el 63%».

Profesionalidad

Ángeles Díaz ha valorado que se trata de centros ubicados en cuatro puntos distintos de la ciudad que dan cobertura a grandes áreas geográficas distantes entre sí, «por lo que las familias puedan encontrar alguna de estas escuelas relativamente cerca de su domicilio», al tiempo que ha hecho hincapié en la «excelencia, profesionalidad y dedicación» del equipo de profesionales que trabajan en todos ellos «para garantizar que cada menor reciba la mejor atención».

Ha resaltado que «una de las grandes fortalezas de nuestras escuelas reside en la experiencia y el compromiso de sus trabajadores y trabajadoras», al tiempo que ha puesto en valor la gestión pública que el Ayuntamiento está haciendo en las cuatro escuelas Escuelas Municipales Infantiles, «cuatro centros de referencia en la ciudad que mantenemos y consolidamos con gran esfuerzo porque creemos firmemente en la educación pública de calidad desde la edad más temprana».

«No son cifras frías», asegura la concejala, quien asevera que «detrás de cada matrícula hay una familia que encuentra apoyo, conciliación y seguridad en la educación de sus hijos e hijas». Por eso, «a pesar de las dificultades, estamos orgullosos por sostener estas escuelas y por reforzar el papel del Ayuntamiento en la educación pública infantil» y ha recordado que los padres, madres o tutores legales tienen posibilidad aún de acercarse al Patronato de Asuntos Sociales, en la calle Cerón número 19, o en cualquiera de las cuatro escuelas infantiles, por si quieren consultar la disponibilidad de plazas para realizar matrículas.

La edil ha añadido que precisamente, con el inicio del curso, se están produciendo nuevas incorporaciones de menores de hasta tres años, tanto de familias que comienzan esta etapa educativa como de aquellas que cambian de centro por motivos de residencia o laborales, «por lo que esperamos que en los próximos días el número de matriculados se incremente de forma notable» y ha enfatizado que «la apuesta del Ayuntamiento es clara y pasa por mantener vivas estas escuelas municipales, dar confianza a las familias y ofrecer un recurso educativo y social fundamental, con profesionales entregados y con un proyecto pedagógico de calidad».