Presentación de esta iniciativa en Diputación. IDEAL
Cultura

Bedmar acogerá el 23 de septiembre su 37ª Miga Flamenca

Diputación colabora en este evento que contará con los artistas Jesús Méndez, Ezequiel Benítez, Pepe del Morao, Paco León, entre otros

C. C.

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:09

Bedmar celebrará el próximo 23 de septiembre su 37ª Miga Flamenca. Se trata de un evento que organiza el consistorio bedmareño junto con la Peña Flamenca La Serrezuela y en el que colabora la Diputación de Jaén. Los cantaores Jesús Méndez, Ezquiel Benítez y Rubito Hijo actuarán acompañados a la guitarra por Pepe del Morao, Paco León y Antonio Carrión y de la bailaora Paula Rodríguez y su grupo, «en uno de los eventos de flamenco más importantes de la provincia de Jaén», tal y como indica la diputada de Cultura y Deportes de la Administración provincial, África Colomo, que subraya que a lo largo de su historia han pasado «más de un centenar de artistas de primer nivel nacional e internacional».

En esta línea, Colomo apunta que la Miga Flamenca de Bedmar congrega cada año a alrededor de 800 personas de distintas edades, que «vienen a disfrutar de lo mejor de este arte, que es un elemento clave de la cultura andaluza, además de ser un importante reclamo turístico y un potencial motor económico».

En sentido, la diputada de Cultura y Deportes resalta el apoyo de la Diputación al flamenco con programas que se desarrollan a lo largo de todo el año y que «tiene platos fuertes como esta cita en Bedmar», con los que se pretende «apoyar una de las manifestaciones culturales más importantes de la provincia y difundirla de la mano de las peñas flamencas».

Historia

La caseta municipal de Bedmar acogerá este evento coincidiendo con el inicio de la celebración de las fiestas patronales de esta localidad. «Este festival es una de las actividades históricas y con más relevancia que tenemos en nuestro municipio», resalta el alcalde bedmareño, Enrique Carreras. «El 23 de septiembre es una fecha marcada en nuestro calendario y para el flamenco de la provincia», dice Carreras, al tiempo que ha invitado a los amantes del flamenco a disfrutar de esta cita.

Por su parte, la presidenta de la peña flamenca de Bedmar, Ana Pérez, pone el acento en el cartel de la trigésima séptima edición de «uno de los festivales más antiguos de la provincia», en el que se podrá disfrutar de «primeras figuras que ponen nombre propio al cante grande». Por último, Pérez agradeció el apoyo de la Diputación a las pequeñas peñas flamencas «donde por derecho, se vive, se crea y se define el cante jondo».

