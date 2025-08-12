La beatificación de los 124 mártires jienenses será el 13 de diciembre La Catedral de la capital acogerá esta ceremonia que presidirá el cardenal Marcello Semeraro

Ideal Jaén Martes, 12 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

La ceremonia de beatificación de los 124 jienenses que «entregaron su vida por amor a Cristo y la Iglesia» entre 1936 y 1939 se celebrará el 13 de diciembre en la Catedral de Jaén coincidiendo con la festividad de Santa Lucía, mártir. El papa León XIV, a través de la Secretaría de Estado, ha informado por carta de la fecha dispuesta por el Vaticano para que se celebre este rito.

En la misiva, firmada por el obispo Edgar Peña, sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, se indica que la ceremonia estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos en representación del sumo pontífice.

«Es una alegría poder celebrar, enmarcada en el Jubileo de la Esperanza, esta gran fiesta que reconoce el martirio de estos 124 hombres y mujeres de nuestra tierra, sacerdotes, una religiosa y laicos, que no temieron defender su fe hasta entregar su don más valioso, la vida, por ella», traslada en una nota el obispo de Jaén, Sebastián Chico.

Sus vidas, según el prelado jienense, siguen siendo «semillas de esperanza» para quienes profesan su fe en Cristo resucitado en la Iglesia de Jaén: «Un testimonio que trasciende nuestras fronteras para ser reconocidos como testigos del Evangelio por la Iglesia universal. Su sangre no fue en vano, sigue dando sentido y esperanza a los que seguimos su estela en esta tierra», añade.

Por último, agradece al papa León XIV que haya aceptado la propuesta de esta celebración, diocesana y universal, «que pone a los cristianos de Jaén en el corazón de la Iglesia«.

En la comisión diocesana que se ha creado ex profeso participarán familiares y descendientes de estos mártires. Además, el obispo convocará en septiembre una rueda de prensa para dar a conocer los detalles tanto del proceso de beatificación como de la celebración; la segunda que de este tipo acontece en la Iglesia del Santo Reino, después de que en 2010 fuera beatificado en Linares Manuel Lozano Garrido, 'Lolo'.