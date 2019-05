Del barrio a la lucha por la vara de mando

María Cantos, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Jaén IDEAL Jueves, 23 mayo 2019, 23:40

María Cantos (Jaén, 1974) se estrena en la política en estas elecciones aunque lleva media vida en la política. Hasta ahora 'jugaba' la partida desde las asociaciones vecinales, y ahora lidera la candidatura de Ciudadanos. Aunque ella considera que siempre ha estado en el mismo barco: el de Jaén. De hecho no se considera una mujer de partido, aunque actualmente defienda unas siglas. «Defiendo a Jaén», insiste.

Jaén está en la cabeza de María Cantos desde niña. «Poesías, trabajos, dibujos … Es una constante desde mi infancia», explica. Abogada de profesión, indica que cuando eligió carrera no se veía ejerciendo en los tribunales, vestida con la toga. «Pensé en unos estudios que me sirvieran para hacer cosas por mi ciudad», explica.

-¿Pero ejerce de abogada?

-Tengo despacho y ejerzo, pero poco. Habrá pocos abogados que hayan sacado tan poca rentabilidad a su título como yo. En realidad he trabajado mucho, pero de 'abogada de los pobres', para mis vecinos. Un consultorio para todo tipo de trámites y papeleos. Venían a verme. 'María, a ver si tú sabes cómo puedo solucionar ésto o lo otro'. 'María, que me ha llegado un papel y no se qué hacer'. En el barrio sí han aprovechado mi título (ríe).

La candidata sonríe cuando habla de su barrio, de sus vecinos. A María Cantos hay que buscarla en San Juan, donde nació y se crió. Estudió en el Divino Maestro, luego en el Santa Teresa y finalmente en el Jabalcuz, antes de ir a la Universidad de Jaén, en la que se graduó en Derecho en la promoción 92-97.

Después le tocó poner a la familia por delante de Jaén y seguir los pasos de su marido, guardia civil, por las montañas de Huesca y luego por el País Vasco. Tiene dos hijos (18 y 13 años), y en su casa se vive en ese «desorden ordenado» propio de familias donde todos trabajan. No se considera una madre controladora, sino que deja volar a sus hijos.

-¿Cómo se metió en el mundo de las asociaciones de vecinos?

-Mi padre estaba en la asociación de mi barrio ...

Al pedirle que hable de su padre, rompe en llanto. Lo ha perdido recientemente. Se toca con cariño una de las pulseras que lleva en la muñeca derecha. Una sencilla cadena dorada con piedras verdes. Un regalo de sus hermanos. «El verde es el color de ojos de mi padre, para que siempre lo sienta mi lado». Lleva varias pulseras más:una de Jusapol por la equiparación salarial en las fuerzas de seguridad, una causa que Ciudadanos apoyó desde el principio y con la que le resulta fácil identificarse como esposa de un guardia civil;otra de monedas, que lleva en su familia al menos cuatro generaciones; otra regalo de su madre; y una de tela naranja, que se puso al brazo la noche de su presentación como candidata, en un mitin con Albert Rivera. En la muñeca izquierda lleva un reloj llamativo. Es naranja, muy en tono de Ciudadanos. Y es muy grande. «Así lo veo bien», bromea. Aunque lo suyo va muy en serio. Desde que se postuló como candidata se ve ganadora, alcaldesa, porque considera que los que han sido parte del problema no pueden ser la solución. ¿Pactos?Ya se verá. Con quien se ve es con Miguel Castro y Francisco Díaz, su guardia pretoriana desde los tiempos de las asociaciones vecinales. Porque ahí empezó todo.

-¿Cuándo se involucra en la asociación de San Juan?

-Con veintisiete años, recién llegada del País Vasco. Mi padre estaba colaborando, yo tenía tiempo y vivíamos unos años complicados en San Juan, con muchos problemas de drogas y desestructuración social. De aquellos años aprendí que quien se mete en la asociación de su barrio tiene que dar la cara. Hay que tener valor.

-Pero no se quedó en su barrio.

-Una vez que estás dentro siempre ves que hay oportunidad de hacer algo más, de ir un poco más allá. Así que te involucras más y más.

También se le encienden los ojos al hablar de aquellos años. Fue elegida en 2013. «Años de mucho trabajo. Yo me considero aprendiz de todo. Hicimos todo tipo de trabajos administrativos, pero también pusimos en marcha un banco de alimentos, un almacén, trabajamos en proyectos con arquitectos. Aprendí de todo en aquellos años, sobre todo de Jaén. Se conoce bien la ciudad».

Después los ojos se le encienden, pero de indignación.

-¿Por qué se fracturó el movimiento vecinal poco después de llegar usted a la presidencia de la, por aquel entonces, única federación?

-Por los políticos. Aplicaron la máxima del 'divide y vencerás'. Los políticos se pensaron que el enemigo eran los vecinos.

-¿Cómo lo vivió personalmente?

-Fue muy duro. El alcalde Fernández de Moya apostó por otra candidatura, y fue una sorpresa que nosotros ganásemos. Pero al día siguiente las que habían perdido las elecciones comenzaron a salirse. Fue un palo en lo personal cuando se llega con tanta ilusión.

-¿Le pudo pasar factura que usted viniese de trabajar para un proyecto tan marcado políticamente como el tranvía cuando comenzaron las obras en 2011?

-A mí no me contrató en el tranvía ni el Ayuntamiento ni la Junta ni ningún político. Me contrató la dirección de obra. Necesitaban una licencia en Derecho que llevase las reclamaciones y me seleccionaron. De hecho, mis funciones se extendieron a más cosas de las previstas inicialmente, pues acabé llevando también la información a ciudadanos y colectivos.

-¿No cree que ese trabajo le marca ahora en la política?

-No. Insisto en que no me contrata ninguna administración ni partido, sino una dirección de obra. Y ni mucho menos me va a dar vergüenza trabajar, hacer un trabajo digno que se realizó además con diligencia.

-¿Cuando pensó en hacer carrera política?¿En qué momento se decidió?

-Viene de años, de muchos momentos en los que he estado frente a alcaldes y concejales y he pensado:'Yo lo podría hacer mejor'. Lo que siempre tuve claro es que primero tenía que cerrar etapa en OCO y luego ya se vería en la política. Lo dije claramente. 'Cuando salga de OCO haré lo que estime conveniente en el campo de la política'. Y lo cumplí.

-Se le ha acusado no solo de usar OCO como trampolín, sino también a la plataforma Jaén Merece Más, de la que fue una de sus promotoras.

- Yo no hice ningún movimiento en política hasta que no estuve fuera tanto de OCO como de la Plataforma. Y de eso hace ya más de dos años Primero intentamos un partido independiente, una idea muy romántica, algo para Jaén. Jaeneros. Llegamos a fundarlo y las actas se firmaron en la notaría. Pero a la hora de la verdad vimos que se necesitaba soporte de un partido nacional.

-¿Los buscó o la buscaron?

-Nos buscaron ellos. Tuvimos una reunión, en la que no quedamos en nada, tal vez por romanticismo nuestro. Después hubo un segundo contacto, y después un tercero.

Ahora se siente cómoda y coordinada con Juan Marín y el aparato del partido en la lucha por la vara de mando.