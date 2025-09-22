Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un banco deberá devolver 12.450 euros a un cliente de Jaén que fue estafado por SMS

Facua lleva a los juzgados un caso de suplantación por mensajes que ocurrió el año pasado

E. López

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:38

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baeza ha condenado a un banco a reembolsar a un hombre los 12.450 euros ... que le fueron sustraídos de su cuenta corriente tras recibir un SMS que suplantaba al banco, la técnica conocida como 'smishing'. La entidad, que habría permitido operaciones que superaban el máximo permitido por el cliente y no le envió los códigos para la doble autentificación de las transacciones, también tendrá que pagar los 327 euros de intereses legales generados desde la interposición de la demanda y 2.015 euros de costas del procedimiento judicial.

